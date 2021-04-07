Фондовый рынок РФ начнет торги среды в плюсе - ПСБ

Отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию в среду в плюсе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Ожидаем преобладание покупок в российских акциях в среду утром на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит индексу Мосбиржи вернуться в диапазон 3500-3600 пунктов, из которого он вышел вниз днем ранее. В дальнейшем восстановлению нашего рынка может поспособствовать улучшение внешней конъюнктуры на фоне хорошей статистики из Европы. В результате российский рынок сможет отыграть часть потерь вторника и закрепиться в обозначенном коридоре", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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