Рынок акций РФ, скорее всего, начнет торги в минусе в среду - "Алор Брокер"

Российский рынок акций, скорее всего, будет снижаться в начале торговой сессии в среду, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Слабый рубль при этом окажет поддержку бумагам экспортеров, прежде всего черным металлургам, которые и во вторник выглядели лучше рынка, отмечает главный аналитик Алексей Антонов.

"Пока индекс Мосбиржи находится выше отметки 3400 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять "лонги". А вот что делать в среду спекулянтам - вопрос трудный. Пока непонятно, как скоро политический фактор перестанет действовать на рынок. Может быть как продолжение распродаж, так и попытка отскока", - пишет эксперт инвесткомпании.

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