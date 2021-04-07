Утренние прогнозы: единого мнения нет

На утро среды у аналитиков нет единого мнения о старте торговой сессии на отечественном рынке акций.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций, скорее всего, будет снижаться в начале торговой сессии в среду. Слабый рубль при этом окажет поддержку бумагам экспортеров, прежде всего черным металлургам, которые и во вторник выглядели лучше рынка. Пока индекс Мосбиржи находится выше отметки 3400 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять "лонги". А вот что делать в среду спекулянтам – вопрос трудный. Пока непонятно, как скоро политический фактор перестанет действовать на рынок. Может быть как продолжение распродаж, так и попытка отскока".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в среду. Несмотря на снижение, по индексу Мосбиржи пока все еще остается актуальным среднесрочный восходящий тренд. Его нижняя граница сейчас расположена около 3430-3440 пунктов. Пока котировки находятся выше, техническая картина остается относительно стабильной, но в случае закрепления ниже этих рубежей ситуация заметно ухудшится".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3485-3505 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3480, 3460 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Возможные внутридневные попытки коррекционного роста будут сдерживаться отсутствием явной поддержки со стороны неоднозначного внешнего фона".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладание покупок в российских акциях в среду утром на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит индексу Мосбиржи вернуться в диапазон 3500-3600 пунктов, из которого он вышел вниз днем ранее. В дальнейшем восстановлению нашего рынка может поспособствовать улучшение внешней конъюнктуры на фоне хорошей статистики из Европы. В результате российский рынок сможет отыграть часть потерь вторника и закрепиться в обозначенном коридоре".