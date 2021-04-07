07 апреля 2021 года 09:42
Утренние прогнозы: единого мнения нет
На утро среды у аналитиков нет единого мнения о старте торговой сессии на отечественном рынке акций.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций, скорее всего, будет снижаться в начале торговой сессии в среду.
Слабый рубль при этом окажет поддержку бумагам экспортеров, прежде всего черным металлургам, которые и во вторник выглядели лучше рынка.
Пока индекс Мосбиржи находится выше отметки 3400 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять "лонги". А вот что делать в среду спекулянтам – вопрос трудный. Пока непонятно, как скоро политический фактор перестанет действовать на рынок. Может быть как продолжение распродаж, так и попытка отскока".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в среду. Несмотря на снижение, по индексу Мосбиржи пока все еще остается актуальным среднесрочный восходящий тренд. Его нижняя граница сейчас расположена около 3430-3440 пунктов. Пока котировки находятся выше, техническая картина остается относительно стабильной, но в случае закрепления ниже этих рубежей ситуация заметно ухудшится".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3485-3505 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3480, 3460 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Возможные внутридневные попытки коррекционного роста будут сдерживаться отсутствием явной поддержки со стороны неоднозначного внешнего фона".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем преобладание покупок в российских акциях в среду утром на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит индексу Мосбиржи вернуться в диапазон 3500-3600 пунктов, из которого он вышел вниз днем ранее. В дальнейшем восстановлению нашего рынка может поспособствовать улучшение внешней конъюнктуры на фоне хорошей статистики из Европы. В результате российский рынок сможет отыграть часть потерь вторника и закрепиться в обозначенном коридоре".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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07 апреля 2021 года 14:42
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4030-4080 п., говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 остается в восходящем тренде, а накануне индекс консолидировался в узком диапазоне после ралли. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества "быков", RSI приближается... читать дальше
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07 апреля 2021 года 14:27
"ВТБ Мои инвестиции" понижает прогноз курса пары евро/доллар на конец 2021г с 1,25 до 1,23 в связи с задержкой выхода из пандемии Европы и мира в целом.
"Доллар в I кв. 2021г укрепился к евро. Мы ждем продолжения этой тенденции во II кв., падения пары евро/доллар вплоть до 1,15. Мы понижаем... читать дальше
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07 апреля 2021 года 14:02
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3465-3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
Как отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин, в последние недели усилились сигналы регуляторов, ведущие к ослаблению спроса. Одной из причин этого, по его мнению, выступают... читать дальше
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07 апреля 2021 года 13:40
"ВТБ Мои Инвестиции" повышает прогноз средней цены нефти Brent на 2021г до $60/барр. и не исключает ее роста вплоть до $80/барр. во II квартале 2021г.
"Мы ожидаем, что во втором полугодии текущего года ОПЕК+ все же ускорит восстановление добычи, стремясь не потерять долю рынка, что окажет... читать дальше
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07 апреля 2021 года 12:48
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $150,8 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 6,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Applied Materials,... читать дальше
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07 апреля 2021 года 12:22
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, увеличив экспозицию на потребительский сектор.
Эксперты зафbксировали прибыль в акциях Tyson Foods (+18% с января 2021г) и включили в подборку акции Kellogg - другого производителя продуктов питания.
"Фиксируем прибыль в акциях... читать дальше
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07 апреля 2021 года 12:00
Акции "ВСМПО-АВИСМА" привлекательны для инвестиций в настоящее время, считают эксперты BCS Express.
"Акции одного из крупнейших мировых поставщиков титановой продукции представляют собой привлекательный объект для инвестиций, - говорится в комментарии инвесткомпании. - Сильные рыночные позиции и... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:36
Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, подросшей нефти (Brent торгуется у $63 за баррель) и сохраняющихся антироссийских санкционных рисков; индекс РТС откатился к уровням конца февраля, а индекс МосБиржи вышел в небольшой "плюс" за счет ослабления рубля. читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:35
Цена нефти до конца этой недели, скорее всего, останется в диапазоне $60-63 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Котировки Brent пытались во вторник отскакивать выше $64/барр. на неплохой статистике по США, однако импульс к росту слаб, и сегодня ближайший фьючерс снова... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:14
Котировки золота могут уйти ниже $1720 за тройскую унцию на текущей неделе, считают эксперты Sber CIB.
"Цены на золото на неделе могут уйти ниже $1720 за тройскую унцию - сильная макростатистика в США поддержит доллар, и его укрепление снизит привлекательность желтого металла для инвесторов.... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:43
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут TCS Group, макростатистика и протокол ФРС:
- TCS Group проведет "День инвестора";
- В РФ выйдут данные по недельной инфляции (19:00 МСК);
- В ряде крупнейших стран Европы выйдут... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:33
Акции Bank of New York Mellon могут резко вырасти после публикации отчетности банка на следующей неделе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"На отчётности каких банков возможен рост оптимизма инвесторов и цен акций? В связи с историей Archegos покупать акции крупнейших банков опасно. Мы... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:23
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77,7 руб./$1 в среду, сообщается в комментарии BCS Express.
"Российский рубль устремился к минимумам конца ноября прошлого года. Накануне были обозначены риски похода на уровень 77 руб./$1 по паре USD/RUB, при прохождении которого возникали... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:10
Рубль в среду будет торговаться в диапазоне 76,6-78,0 руб./$1 и на уровне 90,7-92,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта заметно слабеет к доллару и евро на усилении возможности новых... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:00
Российский рынок акций откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории - снижение составит, вероятно, 1%, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Атон".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
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