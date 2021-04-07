Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 3485-3505 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 3485-3505 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3485-3505 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3480, 3460 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Возможные внутридневные попытки коррекционного роста будут сдерживаться отсутствием явной поддержки со стороны неоднозначного внешнего фона", - прогнозирует аналитик.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций за океаном, отмечает Манжос. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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