Курс рубля чрезмерно завышен в настоящее время - BCS Express

Курс рубля к доллару в настоящее время выглядит чрезмерно завышенным относительно сырьевых цен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB во вторник подскочила на 1,1%, до 77,3 руб./$1. Переписаны максимумы с ноября прошлого года (тогда цены на нефть были в районе $45 за баррель, то есть на 28% ниже текущих). Львиная доля этого дисбаланса - геополитика. Без этого фактора текущий курс USD/RUB выглядит чрезмерно завышенным относительно сырьевых цен. Любая нормализация ситуации способна привести к достаточно быстрому укреплению национальной валюты. Ближайшим уровнем сопротивления выступает район около 77,7-77,8 руб./$1. Снизу же нет никаких поддержек вплоть до 75-75,3 руб./$1", - указывает аналитик инвесткомпании.

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