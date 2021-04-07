Вероятен нейтральный старт торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Несмотря на снижение, по индексу Мосбиржи пока все еще остается актуальным среднесрочный восходящий тренд. Его нижняя граница сейчас расположена около 3430-3440 пунктов. Пока котировки находятся выше, техническая картина остается относительно стабильной, но в случае закрепления ниже этих рубежей ситуация заметно ухудшится", - пишет аналитик инвесткомпании.

Карпунин отмечает, что наибольшее давление в настоящее время оказывается на ликвидные бумаги. Такое происходит при оттоке крупных нерезидентов и находит отражение в снижении соотношения индексов "голубых фишек" и второго эшелона, указывает он. Эта тенденция продолжается с середины марта, когда обострились санкционные риски.

"Очевидных макроэкономических факторов, которые бы способствовали отставанию нашего рынка, не появлялось. При этом мы видим не только падение российских акций, но и в целом бегство из рублевых активов. Накануне снижались и ОФЗ, хотя в условиях наблюдаемого во вторник падения долларовых ставок по длинным гособлигациям в США они, наоборот, должны были получить поддержку. Подобная ситуация при стабильных ценах на сырьевые товары, как правило, происходит исключительно в условиях роста геополитических рисков. В данный момент участники рынка могут негативно реагировать на растущую напряженность вокруг событий на Украине", - пишет эксперт BCS Express.

По его мнению, в сложившихся условиях становится особенно актуальным сохранение баланса в портфеле акций с точки зрения зависимости инструментов от валютных колебаний. Традиционно от ослабления рубля выигрывают экспортеры. Доля таких бумаг спокойно может быть выше 50%, полагает Карпунин.

"Как правило, в начале периода резкой слабости рубля акции экспортеров могут реагировать негативно, как и весь рынок в целом. Их продают вместе с "голубыми фишками" широким фронтом. Однако затем достаточно быстро они начинают показывать опережающую динамику относительно индекса Мосбиржи. Мы это видели множество раз в последние годы", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Традиционно одним из защитных инструментов в условиях роста курса USD/RUB выступают привилегированные акции "Сургутнефтегаза", обращает внимание Карпунин. "Во вторник они выглядели чуть сильнее рынка, но все же не успели показать уверенный рост. В ближайшей перспективе ожидаю продолжения восходящей тенденции с обновлением максимумов последних лет в районе 44 рублей", - прогнозирует эксперт.

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