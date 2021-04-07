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07 апреля 2021 года 09:28

Brent подорожала до $63,05 за баррель

Фондовый рынок США опустился по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду.

Фондовый рынок США опустился по итогам торгов во вторник после того, как днем ранее индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордный максимум.

Индикатор Dow Jones в понедельник поднялся на 1,13%, S&P 500 - на 1,44%. Nasdaq прибавил 1,67%. Поддержку фондовому рынку оказали статданные. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале.

Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного "примирения", которая позволяет принимать законы простым большинством голосов. Это может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций объемом $2,3 трлн, который ранее представил президент США Джон Байден, пишет MarketWatch.

Однако сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов. Позиция Манчина говорит о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного "примирения".

Между тем министр финансов США Джанет Йеллен поддержала введение минимального глобального корпоративного налога, сообщает The Wall Street Journal. Эта мера позволит избежать роста преимуществ иностранных компаний в случае повышения корпоративного налога в США и налоговой нагрузки на прибыль американских компаний за рубежом, отмечает газета.

Количество открытых вакансий в США в феврале выросло на 268 тыс. и составило 7,367 млн, свидетельствует опубликованный во вторник отчет министерства труда (JOLTS). Это максимальное значение с января 2019 года, отмечает Trading Economics. Аналитики ожидали меньшего увеличения числа открытых вакансий - до 6,995 млн.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).

Акции Illumina Inc. (SPB: ILMN) во вторник подскочили на 7,8%. Ведущий производитель оборудования для секвенирования генома ожидает, что выручка по итогам первого квартала превысит $1 млрд благодаря рекордному числу заказов.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подорожали на 4,4%. Круизный оператор направил письмо в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в котором изложил план возобновления плавания из портов США с 4 июля.

Котировки акций Phillips 66 (SPB: PSX) опустились на 1,5%. Энергокомпания ухудшила прогноз финансовых показателей за первый квартал из-за заморозков, которые ранее привели к снижению нефтепереработки на побережье Мексиканского залива.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 96,95 пункта (0,29%) и составил 33430,24 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,97 пункта (0,1%) - до 4073,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,21 пункта и составил 13698,38 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду после непримечательной торговой сессии на Уолл-Стрит.

Во вторник индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли 0,29% и 0,1% соответственно, обновив днем ранее рекордный максимум. Nasdaq опустился на 0,05%.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК вырос на 0,2%.

Власти префектуры Осака во вторник сообщили о максимальном дневном приросте случаев заражения коронавирусом - на 719 случаев, пишет газета The Japan Times. Количество новых случаев заражения в Осаке превышает показатель Токио уже восьмой день подряд. В столице Японии во вторник сообщили о 399 новых случаях заболевания.

В число лидеров роста котировок на торгах в Токио входят акции автопроизводителя Isuzu Motors Ltd. (+5,6%), сталелитейной Nippon Steel Corp. (+4,3%), судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4%).

Рыночная стоимость Toshiba Corp. снижается на 3%. Инвестиционная компания CVC Capital Partners предложила приватизировать японский конгломерат в рамках сделки, стоимость которой может превысить $20 млрд, сообщает агентство Nikkei.

Бумаги поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. дешевеют на 2%, банка Nomura Holdings Inc. - на 1,9%, ритейлера J. Front Retailing Co. Ltd. - на 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК снизился на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 0,59%.

США обсуждают с союзниками и партнерами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, заявил журналистам пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс, позднее другой представитель ведомства опроверг это заявление.

На торгах в Гонконге наиболее заметно дорожают акции производителя свинины WH Group Ltd. (3,4+). Бумаги фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. прибавляют в цене 2,7%. Котировки акций оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. повышаются на 2,3%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются в цене на 2,9%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 1,3%. Стоимость акций производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. сокращается на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК вырос на 0,33%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,5%, несмотря на то, что компания оценивает рост операционной прибыли в первом квартале в 44%.

Акции LG Electronics дешевеют на 0,6%, хотя производитель электроники ожидает, что его операционная прибыль за первый квартал составит рекордные 1,51 трлн южнокорейских вон ($1,3 млрд).

Австралийский S&P/ASX 200 к 08:38 МСК поднялся 0,58%.

Индекс активности в строительном секторе Австралии, рассчитываемый Australian Industry Group, в марте подскочил до рекордных 61,8 пункта. Тем временем мартовское значение индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг Австралии было пересмотрено до 55,5 пункта с 56,2 пункта, свидетельствуют данные IHS Markit. В феврале показатель составлял 55,6 пункта. Сводный PMI в марте вырос до 55,5 пункта с 53,4 пункта месяцем ранее, а не до 56,2 пункта, как было объявлено предварительно.

Стоимость акций финансово-технологической EML Payments подскочила на 4,5%. Компания объявила о покупке Sentenial Ltd. за 70 млн евро, что позволит ей выйти на рынок открытого банкинга в Европе.

Цены на нефть продолжают расти в среду на фоне прогнозов улучшения ситуации в мировой экономике и повышения спроса на энергоносители.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне улучшил прогноз глобального экономического роста на 2021 год до 6% с 5,5%, на 2022-й - до 4,4% с 4,2%.

Тем временем управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2021 году на 0,2 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 97,7 млн б/с. EIA ожидает также, что мировые запасы нефти упадут на 1,8 млн б/с в первой половине 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $63,05 за баррель, что на $0,31 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,59 (1%) - до $62,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,6 за баррель, что на $0,27 (0,46%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $0,68 (1,2%) - до $59,33 за баррель.

Нефтяной рынок показывает, что он нормально относится к недавнему решению ОПЕК+ об увеличении добычи, и "готов воспользоваться снижением неопределенности", отмечает аналитик по нефтяному сектору Rystad Energy Луиза Диксон.

"При том что уровень предложения на рынке на следующие несколько месяцев теперь известен, трейдеры могут сфокусироваться на перспективах спроса", - говорит она.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, на 2,62 млн баррелей в сутки (б/с). Неделей ранее запасы выросли на 3,91 млн б/с.

Официальный доклад о запасах будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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