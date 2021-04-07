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Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков

Москва. 7 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные после их заметного роста накануне, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,01-77,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,2775 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91,745 руб./EUR1 (+1 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,14 коп. к уровню закрытия 6 апреля, до 83,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 89,73 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,56 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 7 апреля связаны, прежде всего, с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, которые не дают тем самым сформироваться устойчивой тенденции движения в ту или иную сторону. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании дальнейшего развития санкционной риторики, хотя в последние дни новых сообщений на данную тему не поступало.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $62,94 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,5 за баррель, что на 0,29% выше уровня на закрытие рынка 6 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в среду утром разнонаправленную динамику; японский Nikkei 225 прибавляет порядка 0,3%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 1,1%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня, демонстрируя рост всего на 0,03% после небольшого снижения накануне.

Фондовый рынок США опустился по итогам торгов во вторник после того, как днем ранее индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордный максимум. Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного "примирения", которая позволяет принимать законы простым большинством голосов. Это может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций объемом $2,3 трлн, который ранее представил президент США Джон Байден. Однако сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов. Позиция Манчина говорит о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного "примирения".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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