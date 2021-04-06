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06 апреля 2021 года 19:39

Рубль вечером падает к доллару и евро на опасениях усиления санкционной риторики и ужесточения ДКП Банком России

Москва. 6 апреля. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник вечером; несмотря на рост нефти, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях усиления санкционной риторики после завершения пасхальных каникул в западных странах и отыгрывая возможное скорое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 77,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 76,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торговался выше 77 руб./$1 впервые с 16 ноября 2020 года. Евро стоил 91,43 руб./EUR1, подорожав на 1,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 95,18 копейки - до 83,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на ощутимо дорожающую нефть. Участники внутреннего валютного рынка продолжают держать в центре внимания риски введения новых санкций со стороны США, о которых еще в начале марта предупредил американский президент Джо Байден. Кроме того, они учитывают в своих действиях возможное скорое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

В свою очередь, спрос на риск на глобальных рынках поддерживается надеждами на восстановление темпов экономического роста в США. На прошлой неделе Байден представил план инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, который, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного "примирения", которая позволяет принимать законы простым большинством голосов, что может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций. В то же время сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов, и это свидетельствует о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного "примирения", пишет MarketWatch.

Министр финансов США Джанет Йеллен, напротив, поддержала введение минимального глобального корпоративного налога, сообщает The Wall Street Journal. Эта мера позволит избежать роста преимуществ иностранных компаний в случае повышения корпоративного налога в США и налоговой нагрузки на прибыль американских компаний за рубежом, отмечает газета.

Участники торгов также ожидают, что 7 апреля Федеральная резервная система (ФРС) обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

Между тем, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что на ближайшем заседании совета директоров 23 апреля ЦБ РФ планирует рассмотреть три варианта в отношении ключевой ставки на новый период: оставить ставку как есть, повысить ее на 0,25 п.п. или на 0,5 п.п. По словам Тремасова, эти же варианты рассматривались на мартовском заседании. Он отметил, что "с учетом той информации, что мы имеем на текущий момент", в апреле будут рассматриваться такие же варианты.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, доллар США на торгах во вторник растет к рублю и впервые с 16 ноября преодолел психологическую отметку в 77 руб./$1, к европейской валюте рубль также заметно теряет в цене. "Обстановка для рубля представляется негативной ввиду целого ряда факторов. Решение министров ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи с мая, принятое на прошлой неделе, ограничивает потенциал роста нефтяных цен в обозримой перспективе и делает их более уязвимыми в случае отставания в темпах восстановления мирового спроса на нефть, а это, в свою очередь, негативно сказывается и на рубле", - подчеркивает Беспалов.

Кроме того, аналитик напомнил, что в понедельник Минфин РФ объявил об увеличении закупок валюты в апреле на четверть по сравнению с мартом. И, наконец, по его словам, нельзя не упомянуть геополитические факторы, которые могут в моменте оказывать наиболее значительное воздействие на курс рубля на фоне возрастания напряженности в соседней Украине. "На курс также могли повлиять комментарии главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова, который допустил повышение ключевой ставки на 25 или даже 50 базисных пунктов уже по итогам апрельского заседания регулятора", - говорит Беспалов.

"Во вторник валюты EM движутся разнонаправленно. Risk-on настроения поддерживают российские активы, но санкционная неопределенность не позволяет рублю укрепиться. Главной возможностью для курса вернуться на прежние уровни остается снижение санкционной премии при появлении подробностей нежестких санкций, однако пока геополитическая обстановка сохраняет напряженность в связи с эскалацией конфликта в восточной Украине. При уменьшении санкционной премии курс сможет вернуться к 75 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно расти на торгах вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник составляет $63,33 за баррель, что на 1,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,93 за баррель, что на 2,18% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Поддержку нефтяным ценам, в частности, оказывает тот факт, что инвесторы не ожидают быстрого прорыва в переговорах по иранской ядерной сделке, отмечает Trading Economics. Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене.

Росту нефтяных цен также способствуют статданные из США и Китая. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте достиг максимума за последние три месяца.

Банк России во вторник, 6 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 510,2 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 1 трлн 510,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 марта, банки разместили 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 1 трлн 743,5 млрд рублей) также в среднем по ставке 4,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 6 апреля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 585,5 млрд рублей при лимите 1 трлн 780 млрд рублей и спросе 1 трлн 585,5 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,42% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 апреля на 22,5 копейки, до 76,3802 руб./$1, и поднял курс евро на 18,63 копейки, до 90,1821 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 20,46 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,6288 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 40,23 копейки и составил 76,7771 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 800,021 млн, из которых $789,216 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 10,805 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,5189 рубля к прошлому четвергу (в пятницу и понедельник торги данным контрактом не проводились из-за католической Пасхи), до 90,2183 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос по отношению к понедельнику на 79,98 копейки и составил 90,7052 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR691,399 млн, из которых EUR209,906 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR481,493 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 4 б.п. - до 4,88% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с понедельником - 5,33% и 5,42% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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