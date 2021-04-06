Рынок акций РФ просел ниже 3500п по индексу МосБиржи из-за санкционных рисков, выросли золотодобытчики

Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился против внешних рынков на фоне распродаж из-за возросших санкционных антироссийских рисков; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3500 пунктов, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний и ряда металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3493,89 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1426,86 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 77,12 рубля (+0,73 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,667% годовых (-3,1%).

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8% с 3%, ожидавшихся им в январе, и 2,8%, прогнозировавшихся в октябре прошлого года. Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в текущем году на 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%). Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries), опубликованном МВФ во вторник.

Оценка МВФ теперь несколько расходится с официальным прогнозом Минэкономразвития на 2021 год - 3,3%, который был сделан еще в сентябре.

Подешевели акции "Магнита" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4% и -1,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, торги во вторник характеризовались повышенной волатильностью. В лидерах роста на российском рынке выступили акции золотодобывающих компаний. Золото находится под давлением с начала года из-за выросших доходностей 10-летних гособлигаций США и общего укрепления доллара. Однако в последние несколько дней цена золота показывала положительную динамику. Кроме того, поддержку акциям золотодобывающих компаний, выступивших в качестве защитных активов, оказал временный рост неопределенности на российском и глобальном рынках в последние дни.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, одной из главных тем на рынке вновь становятся санкционные риски в связи с эскалацией напряженности на Украине. Позиции РФ и западных стран значительно различаются - это может быть поводом для очередных рестрикций, хотя введены они могут быть после 22-23 апреля, когда пройдет климатический саммит в США, к участию в котором приглашены Китай и РФ.

Акции золотодобывающих компаний рассматриваются рынком в качестве защитных активов на фоне геополитических рисков. В то же время рынок продолжает сомневаться в способности розничных сетей продолжить активный рост финансовых показателей на фоне слабой динамики доходов населения. "Магнит" (MOEX: MGNT) может вновь заметно потратиться на инвестиции, объявив о возможности открытия офиса в Узбекистане. Впрочем, как было заявлено, представительство поможет увеличить импорт из Узбекистана и других стран Средней Азии.

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), доля нерезидентов на рынке ОФЗ опустилась по итогам марта ниже 20% - за месяц позиции нерезидентов сократились на 123 млрд рублей. Год назад их доля составляла 34,9%, но после снижения ставки ЦБ РФ до 4,25% интерес к российским долгам резко упал. Пока большой инвестиционной привлекательности в рубле нет. Впрочем, она может появиться, если после мартовского пика инфляция начнет замедляться, что ограничит потенциал повышения ставки ЦБ РФ. Пока текущие доходности ОФЗ интересны в основном внутренним инвесторам.

В Суэцком канале произошел очередной затор. Судно под греческим флагом Minerva Nike село на мель в южной части канала и спровоцировало аналогичную ситуацию для итальянского танкера Rumford. Как сообщается, судно под греческим флагом уже возобновило движение, а на помощь итальянскому танкеру направлен буксир. Администрация по управлению каналом заявила, что будет рассматривать вариант его расширения, чтобы не допустить подобные ситуации в будущем. Поддержку нефти также оказывают сильные данные по США и Китаю. В Великобритании планируют снять часть карантинных ограничений после 12 апреля, однако на другой чаше весов рост заболеваемости в Европе и Индии. Вполне очевидно, что пока речи о возвращении нефти Brent к $70 за баррель быть не может.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шуммер заявил о том, что инициативы президента США Джо Байдена на $2 трлн могут быть проведены через процесс пересмотра бюджета, который не требует голосов республиканского меньшинства. Доходность 10-летних казначейских обязательств США снизилась во вторник. Вероятно, американский рынок возьмет паузу перед марафоном квартальных корпоративных отчетов, которые стартуют на следующей неделе. В России рынок подвержен сомнениям из-за роста внешнеполитических рисков, полагает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на рисковые активы оказали новые данные о больших убытках, связанных с крахом хедж-фонда Archegos Capital. Швейцарский банк Credit Suisse во вторник сообщил, что потеряет из-за данной истории $4,7 млрд, объявив в связи с этим об уходе нескольких высокопоставленных сотрудников. Европейские рынки акций во вторник демонстрируют неплохой рост, что с учетом повышения нефти создавало для рынка акций РФ благоприятный фон, однако высокая геополитическая неопределенность продолжала препятствовать росту рублевых активов.

Нефтяной рынок пока не спешит развивать более глубокую коррекцию вниз, но и возобновление активного роста является проблематичным с учетом недавнего решения ОПЕК+ начать увеличивать добычу. До появления признаков быстрого восстановления спроса на нефть котировки могут продолжить разнонаправленные движения, считает Бабин.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рост западных фондовых площадок продолжает удерживать рынок акций РФ от более глубокой просадки. Нефть во вторник коррекционно растет после падения более чем на 4% днем ранее - такое резкое снижение было вызвано сомнениями в возвращении на рынок спроса пропорционально увеличению добычи нефти странами ОПЕК+. Согласно последним решениям, с мая альянс ослабит ограничения на добычу до 6,55 млн б/с, а с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 млн б/с, в мае - на 7,3 млн б/с, в июне - на 6,6 млн б/с, в июле - на 5,76 млн б/с.

Кроме того, внимание инвесторов направлено на заседание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы. Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе этой программы для возвращения к соблюдению условий СВПД, а США - к смягчению санкций против страны, которая является крупным нефтедобытчиком. Прогресс в переговорах маловероятен, однако в случае успеха рынок будет способен "поглотить" довольно большое количество иранской нефти.

Тем не менее, рынок акций РФ остается под давлением геополитических факторов - санкционных ожиданий, а также темы эскалации напряженности на востоке Украины, отмечает Абелев.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, США вновь обвинили Россию в провокации на границе с Украиной. "Провокация" же заключается в том, что российские войска передвигаются по своей территории. Однако зреет вероятность того, что Украина начнет боевые действия на Донбассе, и в них может оказаться прямо или косвенно втянута Россия. В любом случае "виновный" в нагнетании обстановки уже известен, а это хороший повод для введения Западом жестких антироссийских санкций.

Упавшая нефть не должна вызывать удивления. Гораздо более неожиданным выглядит первоначальный рост нефтяных котировок 1 апреля после принятия ОПЕК+ решения наращивать добычу. И это в условиях локдаунов в Европе, которые приводят к снижению потребления топлива, а также роста добычи и буровой активности в США.

Потенциал подъема американского рынка уже ограничен: в районе 4100 пунктов по S&P 500 проходит верхняя граница восходящего канала, и после четырех сессий роста вблизи технического сопротивления желание зафиксировать краткосрочную прибыль будет велико.

На рынке акций РФ безопаснее выглядит покупка акций черных металлургов и "Норникеля". Также интерес представляют акции Сбербанка, который в среду отчитается за март. В случае формирования волны роста в нем спекулятивную прибыль стоит фиксировать при приближении бумаги к 300 руб. за штуку, считает Антонов.

В США в понедельник фондовые индексы выросли на 1,1-1,7%, обновили максимумы Dow Jones (+1,1%) и S&P 500 (+1,4%) после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

Тем временем, сенатор-демократ Джо Манчин предупредил, что он и несколько его коллег в Сенате не поддержат план развития инфраструктуры, предложенный президентом США, из-за несогласия с повышением корпоративного налога до 28%.

Федрезерв США 7 апреля обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, биржи Гонконга закрыты), растет после выходных Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,5-1,3%), слабо "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%, до 4085 пунктов).

Пандемия по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Медицинские эксперты предупреждают, что Японии необходимо готовиться к "четвертой волне" COVID-19, поскольку страна отстает в вакцинации, пишет MarketWatch.

Аналогичные новые вспышки заболевания отмечаются и в других странах, включая Индию и Таиланд.

На нефтяном рынке цены корректируются после падения накануне; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $63,38 за баррель (+2% и -4,2% накануне), майская цена WTI - $59,98 за баррель (+2,3% и -4,6% накануне).

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-20,3%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,1%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (-3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,9%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,9%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+39,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+8,7%, до 0,5925 рубля - максимум с марта 2020 года), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+8% и +12,1% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+5,3%).

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков, возглавляющий авиационный кластер в "Ростехе", прекратит курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Приход Сергея Викторовича Чемезова в качестве председателя совета директоров ОАК обеспечит стабильность всем этим процессам. Из функционала Анатолия Эдуардовича Сердюкова управление процессами в ОАК уходит, он сосредоточится на процессах импортозамещения в концернах КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России", - сказал Борисов журналистам во вторник.

Кроме того, по словам Борисова, реформа "Объединенной авиастроительной корпорации" не приведет к сокращению производственного персонала и переезду конструкторских бюро (КБ) в регионы.

"Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+0,7%) рассчитывает продолжить дивидендные выплаты в размере 30-50% чистой прибыли, а также планирует рассмотреть вопрос о продлении программы buyback, сообщил гендиректор компании Илья Соснов. Он напомнил, что в 2020 году компания впервые за 10 лет выплатила дивиденды, а также расширила программу выкупа акций. "Русская аквакультура" в 2020 году сократила чистую прибыль на 4%, до 3,1 млрд руб., сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,21 млрд рублей (из них 20,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,12 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 7,66 млрд рублей - на акции "Газпрома").