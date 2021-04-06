06 апреля 2021 года 19:15
Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились, лидерами падения выступили "длинные" выпуски
Москва. 6 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились, при этом аутсайдерами выступили "длинные" бумаги вслед за падением рубля и рублевых облигаций на фоне объявления Минфином РФ первичных аукционов с ОФЗ "длинной" дюрации. Суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились, поскольку ситуация в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) была более стабильной.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 5 апреля на 12 базисных пунктов, составив 115,53% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (рост на 3,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,18% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 пункта и составил 190,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 71 базисный пункт - до 126,78% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4,05% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 66 базисных пунктов - до 122,52% от номинала (их доходность выросла также на 4 базисных пункта и составила 4,025% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 20 базисных пунктов - до 111,99% от номинала, что соответствует доходности 2,265% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему дню).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 75 базисных пунктов - до 118,94% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 4,07% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 23 базисных пункта, подешевев до 109,49% от номинала (доходность выросла также на 4 пункта - до 2,585% годовых).
И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 3,5 базисного пункта, до 109,04% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,11% годовых).
"Сегодня ситуация в секторе российских еврооблигаций в первой половине дня была относительно спокойной, однако затем на рынке активизировались продавцы. Причем наиболее пострадавшими оказались "длинные" выпуски с погашением после 2035 года, ценовые потери здесь достигали 50-70 базисных пунктов. Поводом для активизации игроков на понижение послужило объявление Минфином РФ о проведении в среду первичных аукционов на локальном рынке ОФЗ именно с бумагами "длинной" дюрации. Это привело к снижению цен рублевых госбумаг и заметному падению курса рубля, а вслед за этим негативная динамика перекинулась и на валютные гособлигации. При этом стоимость риска отечественных евробондов развернулась вверх, и в моменте котировки 5-летних CDS достигали 115 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
06 апреля 2021 года 19:39
Москва. 6 апреля. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник вечером; несмотря на рост нефти, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях усиления санкционной риторики после завершения пасхальных каникул в западных странах и отыгрывая возможное скорое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. читать дальше
.
06 апреля 2021 года 19:24
Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился против внешних рынков на фоне распродаж из-за возросших санкционных антироссийских рисков; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3500 пунктов, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний и ряда металлургов. читать дальше
.
06 апреля 2021 года 19:04
"Финам" рекомендует держать акции Duke Energy Corp. с целевой ценой $ 101,59 за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитик "Финама" Александр Ковалев обращает внимание на следующие... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 18:25
"Финам" рекомендует покупать акции E.ON с целью 11,5 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Бизнес E.ON почти на 80% является регулируемым, что создает перспективы стабильного... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 17:54
Котировки акций Apple Inc. обладают потенциалом роста более чем на 20% на горизонте года, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Несмотря на оптимизм рынка по поводу возможных будущих успехов Apple на рынке электромобилей, есть риск, что реальный масштаб вхождения компании в автопром окажется... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 17:31
Возможен рост цен на медь во втором квартале текущего года, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Михаила Шейбе и Айрата Халикова.
"Рост цен на медь в значительной степени обусловлен тем, что власти Чили решили закрыть границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Число заболевших в... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 17:07
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции ПАО "Русская аквакультура" с прогнозной ценой 377 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Русская аквакультура" представила во вторник свои финансовые результаты за 2020 год. Рентабельность EBITDA оказалась немного ниже... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 16:43
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции компаний перспективного сектора медицинских технологий - Boston Scientific, Abbott Laboratories, AbbVie и Thermo Fisher Scientific, говорится в аналитическом материале инвестбанка.
Число людей старше 60 лет в мире вырастет в два... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 16:11
Вероятны разнонаправленные движения котировок нефти марки Brent в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.
"Нефтяной рынок пока не спешит развивать более глубокую коррекцию, правда, и возобновление активного роста является проблематичным с учетом недавнего решения ОПЕК+ начать... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 15:48
Аналитики Райффайзенбанка не видят факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть, сообщается в обзоре.
"Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти курс... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 15:45
Москва. 6 апреля. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на рост нефти, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях усиления санкционной риторики после завершения Пасхальных каникул в западных странах. читать дальше
.
06 апреля 2021 года 15:26
BCS Express 6 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Baozun Inc. с целью $45-46 за штуку". Цена входа: уровни $36,8-37,5, потенциальная доходность: 24%; горизонт инвестирования: II квартал 2021 года, стоп-лосс: $36,3, говорится в комментарии инвесткомпании.
Эксперт инвесткомпании... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 15:05
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию, консолидируясь в диапазоне 4040-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума.... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Edison International с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Бумага торгуется в рамках расширенного... читать дальше
.
06 апреля 2021 года 14:24
Котировки фьючерсов на нефть марки Brent вряд ли преодолеют уровень $65/барр. в ближайшее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Цены на нефть растут после сильного снижения накануне, и фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 2,2%. После анонса постепенного увеличения добычи... читать дальше
.