Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились, лидерами падения выступили "длинные" выпуски

Москва. 6 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились, при этом аутсайдерами выступили "длинные" бумаги вслед за падением рубля и рублевых облигаций на фоне объявления Минфином РФ первичных аукционов с ОФЗ "длинной" дюрации. Суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились, поскольку ситуация в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) была более стабильной.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 5 апреля на 12 базисных пунктов, составив 115,53% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (рост на 3,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,18% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 пункта и составил 190,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 71 базисный пункт - до 126,78% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4,05% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 66 базисных пунктов - до 122,52% от номинала (их доходность выросла также на 4 базисных пункта и составила 4,025% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 20 базисных пунктов - до 111,99% от номинала, что соответствует доходности 2,265% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 75 базисных пунктов - до 118,94% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 4,07% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 23 базисных пункта, подешевев до 109,49% от номинала (доходность выросла также на 4 пункта - до 2,585% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 3,5 базисного пункта, до 109,04% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,11% годовых).

"Сегодня ситуация в секторе российских еврооблигаций в первой половине дня была относительно спокойной, однако затем на рынке активизировались продавцы. Причем наиболее пострадавшими оказались "длинные" выпуски с погашением после 2035 года, ценовые потери здесь достигали 50-70 базисных пунктов. Поводом для активизации игроков на понижение послужило объявление Минфином РФ о проведении в среду первичных аукционов на локальном рынке ОФЗ именно с бумагами "длинной" дюрации. Это привело к снижению цен рублевых госбумаг и заметному падению курса рубля, а вслед за этим негативная динамика перекинулась и на валютные гособлигации. При этом стоимость риска отечественных евробондов развернулась вверх, и в моменте котировки 5-летних CDS достигали 115 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.