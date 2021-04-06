"Финам" рекомендует держать акции Duke с целевой ценой $ 101,59

"Финам" рекомендует держать акции Duke Energy Corp. с целевой ценой $ 101,59 за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Александр Ковалев обращает внимание на следующие факторы инвестиционной привлекательности акций компании:

- Финансовый отчет за 2020г не принес позитива, что по большей части связано с признанием расходов по остановке строительства газопровода ACP. Тем не менее, в 2021г прогнозируется восстановление чистой прибыли и ее рост на 6,1% г/г.

- Компания обозначила внушительные планы по CAPEX с инвестициями в диапазоне $ 124-134 млрд на 2021-2029 годы, основная часть которых будет направлена на развитие сетей и "зеленую" генерацию.

- Дивидендная доходность NTM прогнозируется на уровне 4,2%, что существенно выше медианного показателя по ключевым конкурентам Duke.

- Duke планирует полное закрытие угольных электростанций и выход на углеродную нейтральность к 2050г с доведением доли мощностей ВИЭ до 44% портфеля.

- Тарифы подразделений Duke ниже средних по рынку в США по всем категориям потребителей, что повышает лояльность клиентов.

Duke Energy - одна из крупнейших вертикально интегрированных электроэнергетических компаний США со штаб-квартирой в Шарлотт. Кроме того, холдинг оказывает услуги по газоснабжению в 5 штатах США.

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