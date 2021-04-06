Рубль днем несколько ускорил снижение к доллару и евро на опасениях усиления санкционной составляющей в новостном потоке

Москва. 6 апреля. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на рост нефти, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях усиления санкционной риторики после завершения Пасхальных каникул в западных странах.

Курс доллара США составил 76,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,48 руб./EUR1, подорожав на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,9 копейки - до 82,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 апреля на 22,5 копейки, до 76,3802 руб./$1, и поднял курс евро на 18,63 копейки, до 90,1821 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на позитивный внешний фон и укрепление большинства валют emerging markets. Участники внутреннего валютного рынка продолжают держать в центре внимания риски введения новых санкций со стороны США, о которых еще в начале марта предупредил американский президент Джо Байден.

Тем временем спрос на риск на глобальных рынках поддерживается надеждами на восстановление темпов экономического роста в США. На прошлой неделе Байден представил план инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, который, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, что должно способствовать укреплению доллара в ближайшей перспективе.

Участники торгов также ожидают, что 7 апреля Федеральная резервная система (ФРС) обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

"Во вторник валюты EM движутся разнонаправленно. Risk-on настроения поддерживают российские активы, но санкционная неопределенность не позволяет рублю укрепиться. Главной возможностью для курса вернуться на прежние уровни остается снижение санкционной премии при появлении подробностей нежестких санкций, однако пока геополитическая обстановка сохраняет напряженность в связи с эскалацией конфликта в восточной Украине. При уменьшении санкционной премии курс сможет вернуться к 75 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"С конца марта рубль все плотнее закрепляется выше отметки в 76 руб./$1, и такой длительной слабости российская валюта не показывала с конца прошлого года, когда повышенный уровень геополитических рисков был во многом обусловлен негативными ожиданиями, которые связывали с победой Джо Байдена на выборах в США. И ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти рубль ослаб вместе с ростом стоимости российских CDS, который является прокси для странового риска). Такое ослабление происходит на фоне относительно стабильных и высоких цен на нефть. По нашим расчетам, рубль продолжает оставаться примерно на 10 руб./$1 слабее фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть. Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала и, не в последнюю очередь, под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций в отношении ОФЗ", - говорят аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на торгах вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник составляет $63,05 за баррель, что на 1,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,59 за баррель, что на 1,6% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Поддержку нефтяным ценам, в частности, оказывает тот факт, что инвесторы не ожидают быстрого прорыва в переговорах по иранской ядерной сделке, отмечает Trading Economics. Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене.

Росту нефтяных цен также способствуют статданные из США и Китая. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте достиг максимума за последние три месяца.

Банк России во вторник, 6 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 510,2 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 1 трлн 510,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 марта, банки разместили 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 1 трлн 743,5 млрд рублей) также в среднем по ставке 4,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 6 апреля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 585,5 млрд рублей при лимите 1 трлн 780 млрд рублей и спросе 1 трлн 585,5 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 4 б.п. - до 4,88% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с понедельником - 5,33% и 5,42% годовых соответственно.