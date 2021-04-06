"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Русской аквакультуры" с прогнозной ценой 377 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции ПАО "Русская аквакультура" с прогнозной ценой 377 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Русская аквакультура" представила во вторник свои финансовые результаты за 2020 год. Рентабельность EBITDA оказалась немного ниже нашего прогноза, но общая эффективность бизнеса осталась на высоком уровне. Операционный EBIT/кг составил 2,2 евро, что соответствует нашим расчетам. Биомасса в воде увеличилась на конец периода с 16,2 до 28,2 тыс. тонн, что создает отличный задел для значительного увеличения вылова в текущем году, - пишет аналитик Артем Михайлин. - Мы в данный момент оцениваем объем реализации 2021 года в 27 тыс. тонн, что на 75% г/г выше показателя 2020 года".

Менеджмент "Русской аквакультуры" также сообщил, что компания рассчитывает продолжить выплаты дивидендов в размере 30-50% чистой прибыли и рассматривает продление программы обратного выкупа, отмечает эксперт "Велес Капитала".

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