Вероятны разнонаправленные движения котировок нефти в ближайшее время - BCS Express

Вероятны разнонаправленные движения котировок нефти марки Brent в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Нефтяной рынок пока не спешит развивать более глубокую коррекцию, правда, и возобновление активного роста является проблематичным с учетом недавнего решения ОПЕК+ начать увеличивать добычу. До появления признаков быстрого восстановления спроса котировки нефти марки Brent могут продолжить разнонаправленные движения", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

Важную роль в динамике нефтяных цен на таком фоне, по мнению аналитика, способна сыграть еженедельная отраслевая статистика. Во вторник (23:30 МСК) выходит отчет Американского института нефти, а в среду (17:30 МСК) выйдет отчет Минэнерго США.

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