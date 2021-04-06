Факторов для значимого укрепления рубля при текущих ценах на нефть пока нет - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка не видят факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть, сообщается в обзоре.

"Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти курс рубля ослаб вместе с ростом стоимости российских CDS, который является прокси для странового риска). По нашим расчетам, рубль продолжает оставаться примерно на 10 руб./$1 слабее фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть. Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь, под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ", - указывают аналитики банка.

Также эксперты обращают внимание, что преимущество высоких цен на нефть частично нивелируется действием бюджетного правила. "Так, Минфин анонсировал увеличение объемов покупок валюты в апреле до 186 млрд руб. ($2,5 млрд, близко к нашей оценке) вследствие роста нефтегазовых допдоходов. На протяжении I квартала 2021 года фактор интервенций ($3,4 млрд) не выходил на первый план из-за сезонно сильного сальдо счета текущих операций (~$18 млрд в I квартале, наша оценка), однако уже начиная со II квартала 2021 года, это соотношение станет менее благоприятным. При прочих равных велика вероятность, что при сохранении текущих цен на нефть объем интервенций за II квартал 2021 года может сравняться или даже превысить сальдо текущего счета (из-за значительного восстановления импорта при сдерживающем действии ОПЕК+)", - отмечают в Райффайзенбанке.

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