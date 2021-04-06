BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Baozun с ожидаемой доходностью 24%

BCS Express 6 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Baozun Inc. с целью $45-46 за штуку". Цена входа: уровни $36,8-37,5, потенциальная доходность: 24%; горизонт инвестирования: II квартал 2021 года, стоп-лосс: $36,3, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов обращает внимание, что амплитуда движения цены акций крайне высокая.

Среди факторов в пользу покупки бумаг Baozun Inc. аналитик отмечает следующие:

- В 2020 году компания продемонстрировала уверенный рост и перспективы увеличения прибыльности на горизонте двух лет. Выручка увеличилась на 29,5% г/г, до $1,36 млрд, EPS - на 53% г/г.

- Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост EPS на 7% к декабрю 2021 года, в 2022 году - на 43%.

- Оценка прибыли на акцию указывает на форвардный коэффициент P/E=24, а к концу 2022 года - на Fw P/E=17. При текущей цене акций, учитывая темпы роста, компания недооценена.

- Индекс CSI 300 упал на 17% и оттолкнулся от 200-дневной скользящей средней на дневном графике. Появились импульсы роста для возобновления восходящего движения.

Указывает Мамонтов и на возможные риски покупки бумаг:

- Общерыночная коррекция вследствие ускорения роста ставок.

- В США принят закон об отчетности компаний. Китайские игроки, не соблюдающие стандарты аудита США в течение трех лет подряд, пройдут делистинг на американских фондовых биржах. Информации, подтверждающей несоблюдение требований аудита китайскими компаниями, пока не было.

"С технической точки зрения, в период май-июль 2020 года сформировался первый импульс роста, указывающий на цель в зоне $59-69. Вторая волна роста закончилась в феврале 2021 года и по длине была больше первой. После коррекции прошлого месяца цена закрепилась над уровнем недельной поддержки $36,3. Эти факторы указывают на окончание падения и начало восходящего движения. Зона контроля продавцов находится в области $44-48, где есть вероятность отката цены к $38-41. После этого возможна отработка долгосрочной цели $57,9 на горизонте III-IV квартала 2021 года", - отмечает эксперт BCS Express.

Baozun Inc. предлагает услуги для электронной коммерции в Китае: IT-решения, цифровой маркетинг, обслуживание клиентов, складирование и выполнение заказов. Среди ее клиентов крупные китайские платформы Tmall и JD.com.

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