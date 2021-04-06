"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Edison с целью 78$

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Edison International с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага торгуется в рамках расширенного бокового канала. При закреплении выше уровня $64 будет ускорение роста в район $78. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью $78. При покупке на объем 15%, риск на портфель составит 1,20 %. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7", - отмечают аналитики "Финама"

"Компания EIX использует лишь природный газ и безуглеродные источники в собственном производстве электроэнергии, что создает для нее благоприятные перспективы дальнейшего развития в контексте "зеленого" тренда в американской экономике. Текущий год должен стать для компании одним из успешных на фоне увеличения потребления электроэнергии населением, так в январе 2021 года оно выросло на 3% в сравнении с прошлым годом. По прогнозам аналитиков, EBITDA за 2021г может вырасти на 70-80%, а вот чистая прибыль удвоится", - пишут эксперты инвесткомпании.

Edison International - электроэнергетический холдинг, на сегодняшний момент занимается генерацией, передачей, распределением и продажей электроэнергии, а также оказывает комплекс услуг по сопровождению и обслуживанию сетевой инфраструктуры и реновации электроэнергетических объектов.

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