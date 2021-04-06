"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Россетей" с целью 1,72 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети" с целью 1,72 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: от 1,55 руб., потенциальная доходность: 10,97%, стоп-приказ: 1,478 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки компании находятся в долгосрочном восходящем канале, консолидируясь в диапазоне 1,45 руб. - 1,55 руб. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 1,55 руб. При покупке на 10,8% и выставлением стоп-заявки на уровне 1,478 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36", - указывают аналитики "Финама".

Согласно отчетности, чистая прибыль ПАО "Российские сети" по МСФО за 2020гсоставила 61,175 млрд руб. "По сравнению с прошлым годом результаты понизились на 41%, что привело к коррекции котировок, - отмечают эксперты инвесткомпании. - В компании есть программа цифровой трансформации, которая поможет в оптимизации технологического процесса на основе анализа больших данных. Внедрение инноваций в долгосрочной перспективе поможет котировками компании вернуться к максимумам".

ПАО "Россети" - крупнейшая в России энергетическая компания.

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