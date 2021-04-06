Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26234 и ОФЗ 26235 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для проведения аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26234 с погашением в 2025 году, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Активность по-прежнему крайне невелика, - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. - Отчасти это связано с тем, что в понедельник европейские рынки по-прежнему были закрыты, и участники ждали начала торгов в США. Единого тренда в ОФЗ вчера не сложилось, движения остаются минимальными, доходности вдоль суверенной кривой изменились от минус 4 б.п. до плюс 3 б.п., наибольшее снижение доходности зафиксировано на коротком участке. Продаж со стороны нерезидентов, судя по динамике рыночных индикаторов, практически не было, это сразу же отразилось на курсе рубля, его ослабление относительно евро практически полностью объясняется укреплением европейской валюты к доллару США".

Минфин должен объявить во вторник состав бумаг для аукционов в среду. "Рассчитывать на повторение результатов прошлой недели, когда было размещено ОФЗ номинальной стоимостью свыше 350 млрд руб., не приходится, тем не менее поводов для пессимизма сейчас тоже нет. - подчеркивает Лебедева. - Мы полагаем, что ведомство предложит ОФЗ 26235 с погашением в 2031г, а также ОФЗ 26234, погашаемые в 2025г Правда, неразмещенный остаток последнего выпуска составляет всего 40 млрд руб., так что, если Минфин нацелен повторить успех прошлой недели, этого объема будет недостаточно".

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