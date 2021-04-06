ПСБ рекомендует держать акции ПИКа с прогнозной ценой 949 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ГК ПИК" с прогнозной ценой 949 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Акции "ГК ПИК" - это не дивидендная фишка, тут скорее привлекателен факт перехода к выплатам два раза в год на основе новой дивидендной политики (компания будет стремиться выплатить в качестве дивидендов не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО). Ранее "ПИК" привязывал дивидендную политику к денежным средствам от операционной деятельности. Выплаты исходя из чистой прибыли более понятны и предсказуемы в отличие от довольно волатильного (с учетом эскроу-счетов) денежного потока от операционной деятельности. Мы положительно оцениваем переход компании к новой дивидендной политике. Рекомендуем держать акции "ГК ПИК" с прогнозной ценой в 949 рублей", - пишут аналитики ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.