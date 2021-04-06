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06 апреля 2021 года 11:30

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к снижению из-за санкционных рисков

Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник вернулся к снижению из-за санкционных антироссийских рисков, в то время как растут фондовые площадки Европы после пасхальных выходных и корректируется вверх нефть после падения накануне; индекс МосБиржи опустился в район 3510 пунктов во главе с Сургутнефтегазом и Сбербанком.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3508,16 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1448,26 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 76,33 рубля (-0,06 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,711% годовых (-0,5%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4% и -0,8% "префы"), Сбербанка (-1,4% и -1,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "Московской Биржи" (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, позитивом для рынка РФ является коррекционный отскок котировок нефти. Важным моментом для рубля станет выход данных по инфляции за март.

Нефть Brent вновь обнаружила сильную поддержку в районе $61 за баррель. Накануне котировки были под давлением, однако вторник приносит немного оптимизма. Великобритания планирует дальнейшее смягчение карантинных мер на фоне вакцинации - с 12 апреля будут открыты магазины, спортивные залы, парикмахерские и общественные парки. Фактически, США и Великобритания смогли реализовать массовую вакцинацию населения, что способствует более быстрому восстановлению экономики. Одновременно восстанавливается спрос на топливо.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынок акций РФ вновь вернулись политические риски, что сдерживает покупателей.

Причин слабости отечественного рынка две: упавшая в начале недели нефть и обострение ситуации с Украиной. США вновь обвинили Россию в провокации на границе с Украиной. "Провокация" же заключается в том, что российские войска передвигаются по своей территории. Однако зреет вероятность того, что Украина начнет боевые действия на Донбассе, и в них может оказаться прямо или косвенно втянута Россия. В любом случае "виновный" в нагнетании обстановки уже известен, а это хороший повод для введения Западом жестких антироссийских санкций.

Упавшая нефть не должна вызывать удивления. Гораздо более неожиданным выглядит первоначальный рост нефтяных котировок 1 апреля после принятия ОПЕК+ решения наращивать добычу. И это в условиях локдаунов в Европе, которые приводят к снижению потребления топлива, а также роста добычи и буровой активности в США.

Потенциал подъема американского рынка уже ограничен: в районе 4100 пунктов по S&P500 проходит верхняя граница восходящего канала, и после четырех сессий роста вблизи технического сопротивления желание зафиксировать краткосрочную прибыль будет велико.

На рынке акций РФ безопаснее выглядит покупка акций черных металлургов и "Норникеля". Также интерес представляют акции Сбербанка, который в среду отчитается за март. В случае формирования волны роста в нем, спекулятивную прибыль стоит фиксировать при приближении бумаги к 300 руб. за штуку.

В целом ситуация выглядит тревожно-неопределенной. С одной стороны, индекс МосБиржи остается выше 3500 пунктов, сохраняя возможность движения к историческим максимумам. С другой - политика продолжает давить на котировки, считает Антонов.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, наращивание добычи альянсом ОПЕК+ в сочетании с увеличением производства сырья в Иране и разрастанием третьей волны пандемии в ЕС и АТР может привести к новому профициту сырья на рынке. В перспективе цены на нефть Brent могут опуститься ниже отметки $60 за баррель, если ОПЕК+ не вернется к ограничениям (такую возможность картель не отрицает). В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3470-3540 пунктов, индекс РТС - в рамках 1380-1470 пунктов, считает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, основным фактором для рынков в начале недели стал оптимизм по поводу восстановления американской экономики, что подтверждает статистика (индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM за март). Инвесторы ожидают, что активное распространение вакцины позволит в ближайшее время побороть пандемию коронавируса. Это поспособствует возвращению экономики в привычное русло и ее дальнейшему активному восстановлению. Плюс к этому, принятая программа поддержки американской экономики размером $1,9 трлн также должна способствовать ускорению ее восстановления. При этом опасения относительно разгона инфляции в Штатах несколько ослабли, что привело к коррекции казначейских облигаций США, доходность которых несколько снизилась, а доходность 10-летних бумаг пытается закрепиться ниже отметки 1,7%.

Фактором риска для мировых рынков продолжает оставаться ситуация с коронавирусом в отдельных странах и регионах. В частности, инвесторы обеспокоены ситуацией в Европе, где из-за начала третьей волны и медленного процесса вакцинации правительства ведущих стран вынуждены были пойти на продление и ужесточение карантинных ограничений, что ставит под сомнение темпы восстановления экономики региона. Однако последние данные показывают, что, несмотря на "локдауны" в европейских странах, продолжает расти деловая активность в промышленности. При этом основной удар ограничения наносят по сектору услуг, в результате чего внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных по индексам деловой активности в этом секторе, которые выйдут в среду.

В США в понедельник фондовые индексы выросли на 1,1-1,7%, обновили максимумы Dow Jones (+1,1%) и S&P 500 (+1,4%) после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекордных 63,7 пункта при прогнозах роста до 59 пунктов с февральских 55,3 пункта. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO) и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 60 пунктов.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

Тем временем, сенатор-демократ Джо Манчин предупредил, что он и несколько его коллег в Сенате не поддержат план развития инфраструктуры, предложенный президентом Байденом, из-за несогласия с повышением корпоративного налога до 28%.

Федрезерв США 7 апреля обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, биржи Гонконга закрыты), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%), но растет после выходных Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE прибавляют 0,6-1,2%).

Пандемия по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Медицинские эксперты предупреждают, что Японии необходимо готовиться к "четвертой волне" COVID-19, поскольку страна отстает в вакцинации, пишет MarketWatch.

Аналогичные новые вспышки заболевания отмечаются и в других странах, включая Индию и Таиланд.

Потребительские расходы в Японии в феврале упали на 6,6% относительно того же месяца прошлого года из-за сокращения расходов на продукты питания, одежду, транспорт и развлечения. Спад был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд и превысил средний прогноз аналитиков в 5,3%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены корректируются после падения накануне; цена Brent находится на $0,65 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $63,23 за баррель (+1,7% и -4,2% накануне), майская цена WTI - $59,74 за баррель (+1,9% и -4,6% накануне).

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

На вторник, 6 апреля, запланирована встреча совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению в Вене. Накануне США подтвердили, что примут в ней участие. Правительство Ирана призвало Вашингтон к полному и окончательному снятию американских санкций, которые, в частности, ограничивают экспорт иранской нефти. Добыча нефти в Иране упала с 3,55 млн баррелей в сутки в 2018 году до менее 2 млн б/с в 2020 году, сообщает S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-7,3%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,8%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+14,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,1%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,5%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,4%).

"Русская аквакультура" рассчитывает продолжить дивидендные выплаты в размере 30-50% чистой прибыли, а также планирует рассмотреть вопрос о продлении программы buyback, сообщил гендиректор компании Илья Соснов. Он напомнил, что в 2020 году компания впервые за 10 лет выплатила дивиденды, а также расширила программу выкупа акций.

"Русская аквакультура" в 2020 году сократила чистую прибыль на 4%, до 3,1 млрд руб., сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,91 млрд рублей (из них 6,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,52 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,35 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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