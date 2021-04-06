Фактор первичных размещений для рынка ОФЗ пока остается второстепенным - ПСБ

Фактор первичных размещений для рынка ОФЗ остается второстепенным в настоящее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Во вторник будут объявлены параметры аукционов Минфина в среду. В целом фактор первичных размещений для рынка ОФЗ остается второстепенным - Минфин придерживается стратегии минимизации давления на котировки за счет размещений, а при необходимости прибегает к помощи крупнейших госбанков для финансирования дефицита бюджета. Ждем умеренного роста котировок ОФЗ во вторник. Вместе с тем среднесрочно сохраняются риски повторного возврата цен длинных бумаг к мартовским минимумам", - отмечают эксперты ПСБ.

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