ПСБ рекомендует покупать акции М.Видео с прогнозной ценой 1029 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "М.Видео" с прогнозной ценой 1029 рублей за штуку, говорится в обзоре.

Аналитики ПСБ положительно оценивают рекомендацию Совета директоров Группы "М.Видео-Эльдорадо" распределить всю чистую прибыль по итогам 2020 года (в размере 4,935 млрд рублей) на выплату дивидендов, а также направить на дивиденды 1,896 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Общие финальные выплаты за 2020 год могут составить 6,831 млрд рублей, выплаты на акцию могут составить 38 рублей, указывают в банке.

Эксперты ПСБ при этом отмечают, что данная новость полностью соответствует параметрам новой дивидендной политики, которую еще в феврале утвердил ритейлер. "Из нее следует, что компания будет направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по стандарту IAS 17 и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Ковенанта по долговой нагрузке - не выше 2,0х чистый долг/EBITDA. Новая политика делает систему выплат менее неопределенной и регулярной", - пишут они.

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