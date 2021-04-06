Альфа-банк понизил ориентир по курсу рубля на конец года до 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале главного экономиста банка Наталии Орловой.

"Динамика курса рубля в 1К21 соответствовала нашему осторожному прогнозу, однако оказалась хуже ожиданий рынка из-за сочетания экономических факторов (сильное ускорение инфляции) и неэкономических компонент (протесты в поддержку А. Навального и усиление санкционного риска). Диапазон справедливой стоимости рубля на 2021г расширился с 68-78 руб./$1 до 66-80 руб./$1, однако интервал двух основных моделей сместился от 70-75 руб./$1 к 70-80 руб./$1, указывая на формирование некоторого дополнительного потенциала для ослабления курса. Мы по-прежнему считаем, что начало лета (когда могут смягчиться ограничения на зарубежные поездки) и конец года (когда ФРС может перейти к ужесточению риторики) выглядят неблагоприятными периодами для курса рубля; в результате мы немного понизили наш ориентир по курсу рубля на конец года до 76 руб./ $1", - отмечает Орлова.

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