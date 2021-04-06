Идея дня: Spirit и Southwest Airlines - бенефициары восстановления туристической отрасли - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Spirit и Southwest Airlines - бенефициары восстановления туристической отрасли этим летом, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Delta возвращает пилотов из вынужденных отпусков. Это индикатор того, что авиакомпании США готовятся к сильному туристическому сезону. Туристические поездки по стране пользуются большим спросом в США, и мы увидим сильное восстановление отрасли летом - после года ограничений. Больше других может выиграть лоукостер Spirit. Также интересны акции Southwest Airlines Сo. Круизная компания Carnival в среду сообщит о результатах за 1 квартал - мы ожидаем увеличение числа бронирований, акции могут ещё больше вырасти", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.