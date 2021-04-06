Рубль останется вблизи уровня 76,4 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Курс рубля к доллару проведет торги во вторник, скорее всего, вблизи уровня 76,4 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль во вторник останется под давлением и, вероятно, будет торговаться около 76,4 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB. Негативные факторы для российской валюты - геополитическая напряженность и снижение цен на нефть из-за ухудшения эпидемической ситуации в Индии.

Котировки нефти марки Brent во вторник могут вернуться в диапазон $62,8-63,8 за баррель, если же цена упадет ниже $61,2, то возможно снижение до $58,6-59,9 за баррель, считают в Sber CIB.

Инвесторы во вторник ждут ежемесячного отчета Управления энергетической информации США по рынку нефти и недельной статистики по запасам углеводородов в США.

Минфин во вторник объявит параметры аукционов по размещению бумаг в среду, до этого участники рынка, скорее всего, будут сдержанными, поэтому вряд ли котировки ОФЗ будут расти, отмечают в инвестбанке.

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