Рубль во вторник будет торговаться в диапазоне 76,5-77,8 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль во вторник будет торговаться в диапазоне 76,7-77,8 руб./$1 и на уровне 89,8-90,7 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепилась к доллару и снизилась к евро вслед за динамикой пары на международном рынке после начала работы бирж в США. По случаю празднования католической Пасхи в понедельник оставались закрытыми площадки в Европе и части государств Азии. Нефтяные котировки продолжают снижение после решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи сырья, несмотря на развитие третьей волны пандемии в ЕС и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Картель оставляет за собой право пересмотреть квоты во втором квартале текущего года в зависимости от восстановления спроса на энергоносители", - отмечает Тузов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,44% и составила $62,93 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 3,84% и составила $59,09 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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