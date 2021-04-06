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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль во вторник будет торговаться в диапазоне 76,5-77,8 руб./$1 - "Универ Капитал"
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06 апреля 2021 года 10:10

Рубль во вторник будет торговаться в диапазоне 76,5-77,8 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль во вторник будет торговаться в диапазоне 76,7-77,8 руб./$1 и на уровне 89,8-90,7 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепилась к доллару и снизилась к евро вслед за динамикой пары на международном рынке после начала работы бирж в США. По случаю празднования католической Пасхи в понедельник оставались закрытыми площадки в Европе и части государств Азии. Нефтяные котировки продолжают снижение после решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи сырья, несмотря на развитие третьей волны пандемии в ЕС и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Картель оставляет за собой право пересмотреть квоты во втором квартале текущего года в зависимости от восстановления спроса на энергоносители", - отмечает Тузов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,44% и составила $62,93 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 3,84% и составила $59,09 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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