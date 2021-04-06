Возможно укрепление рубля до 76 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1 во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Национальная валюта во вторник утром на фоне восстановления цен на нефть консолидируется у уровней закрытия понедельника. В дальнейшем ожидаем попыток рубля перейти к укреплению, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 76 руб./$1. При этом, на наш взгляд, в рамках ближайших сессии для американской валюты останется актуальным диапазон 75-77,5 руб./$1", - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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