06 апреля 2021 года 09:50
Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с незначительного роста
Аналитики полагают, что в начале торгов вторника индекс Мосбиржи может отыграть часть потерь, опираясь на оптимизм в США и дорожающую нефть. Лучше рынка могут быть представители металлургии.
Sber CIB: "Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 0,9%. Во вторник утром внешний фон для российского рынка неоднозначный: азиатские и американские торговые площадки снижаются, но цены на нефть восстанавливаются. Ожидаем роста российских акций при открытии торгов".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, отыграют оптимизм в США и на нефтяных площадках и попытаются подрасти. В остальном день ожидается достаточно спокойным на макроэкономические события, а в течение недели на первый план для отечественных активов могут вновь выйти геополитические риски в связи с обострением напряженности относительно Украины. В целом рисковые активы не теряют импульса к росту и будут пытаться продолжить повышение при сохранении благоприятных факторов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Общая картина по индексу Мосбиржи практически не изменилась. Следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе 3600-3620 пунктов. Локальный взгляд в основном нейтральный из-за нефтяного фактора. Промежуточная область поддержки расположена совсем рядом - около 3500-3520 пунктов. В сложившихся условиях чуть лучше рынка могут быть представители металлургии".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3515-3535 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3510, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3560 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся во вторник утром".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, во вторник утром ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей сессии и вернуться в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в дальнейшем, в случае возобновления негативной динамики в ценах на нефть, российский рынок может растерять часть утреннего роста. При этом ожидаем сохранения индексом Мосбиржи позиций в обозначенном коридоре".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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