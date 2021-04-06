Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в России, данные по рынку труда в ЕС и запасам углеводородов в США:

- В России выйдет индекс потребительских цен за март;

- В еврозоне ожидаются данные по уровню безработицы;

- В США выйдет еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов от Американского института нефти (API).

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