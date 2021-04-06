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06 апреля 2021 года 09:47
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в России, данные по рынку труда в ЕС и запасам углеводородов в США: - В России выйдет индекс потребительских цен за март; - В еврозоне ожидаются данные по уровню безработицы; - В США выйдет еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов от Американского института нефти (API). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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06 апреля 2021 года 19:39
Рубль вечером падает к доллару и евро на опасениях усиления санкционной риторики и ужесточения ДКП Банком России
Москва. 6 апреля. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник вечером; несмотря на рост нефти, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях усиления санкционной риторики после завершения пасхальных каникул в западных странах и отыгрывая возможное скорое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. читать дальше
.06 апреля 2021 года 19:24
Рынок акций РФ просел ниже 3500п по индексу МосБиржи из-за санкционных рисков, выросли золотодобытчики
Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился против внешних рынков на фоне распродаж из-за возросших санкционных антироссийских рисков; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3500 пунктов, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний и ряда металлургов. читать дальше
.06 апреля 2021 года 19:15
Москва. 6 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились, при этом аутсайдерами выступили "длинные" бумаги вслед за падением рубля и рублевых облигаций на фоне объявления Минфином РФ первичных аукционов с ОФЗ "длинной" дюрации. Суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились, поскольку ситуация в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) была более стабильной. читать дальше
.06 апреля 2021 года 19:04
"Финам" рекомендует держать акции Duke Energy Corp. с целевой ценой $ 101,59 за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Александр Ковалев обращает внимание на следующие... читать дальше
.06 апреля 2021 года 18:25
"Финам" рекомендует покупать акции E.ON с целью 11,5 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Бизнес E.ON почти на 80% является регулируемым, что создает перспективы стабильного... читать дальше
.06 апреля 2021 года 17:54
Котировки акций Apple Inc. обладают потенциалом роста более чем на 20% на горизонте года, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Несмотря на оптимизм рынка по поводу возможных будущих успехов Apple на рынке электромобилей, есть риск, что реальный масштаб вхождения компании в автопром окажется... читать дальше
.06 апреля 2021 года 17:31
Возможен рост цен на медь во втором квартале текущего года, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Михаила Шейбе и Айрата Халикова. "Рост цен на медь в значительной степени обусловлен тем, что власти Чили решили закрыть границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Число заболевших в... читать дальше
.06 апреля 2021 года 17:07
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции ПАО "Русская аквакультура" с прогнозной ценой 377 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Русская аквакультура" представила во вторник свои финансовые результаты за 2020 год. Рентабельность EBITDA оказалась немного ниже... читать дальше
.06 апреля 2021 года 16:43
Акции Boston Scientific, Abbott, AbbVie и Thermo Fisher - ставка на перспективы сектора медтехнологий - Sber CIB
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции компаний перспективного сектора медицинских технологий - Boston Scientific, Abbott Laboratories, AbbVie и Thermo Fisher Scientific, говорится в аналитическом материале инвестбанка. Число людей старше 60 лет в мире вырастет в два... читать дальше
.06 апреля 2021 года 16:11
Вероятны разнонаправленные движения котировок нефти марки Brent в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Нефтяной рынок пока не спешит развивать более глубокую коррекцию, правда, и возобновление активного роста является проблематичным с учетом недавнего решения ОПЕК+ начать... читать дальше
.06 апреля 2021 года 15:48
Аналитики Райффайзенбанка не видят факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть, сообщается в обзоре. "Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти курс... читать дальше
.06 апреля 2021 года 15:45
Рубль днем несколько ускорил снижение к доллару и евро на опасениях усиления санкционной составляющей в новостном потоке
Москва. 6 апреля. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на рост нефти, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях усиления санкционной риторики после завершения Пасхальных каникул в западных странах. читать дальше
.06 апреля 2021 года 15:26
BCS Express 6 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Baozun Inc. с целью $45-46 за штуку". Цена входа: уровни $36,8-37,5, потенциальная доходность: 24%; горизонт инвестирования: II квартал 2021 года, стоп-лосс: $36,3, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании... читать дальше
.06 апреля 2021 года 15:05
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 4040-4080 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию, консолидируясь в диапазоне 4040-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума.... читать дальше
.06 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Edison International с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага торгуется в рамках расширенного... читать дальше
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