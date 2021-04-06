Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ во вторник утром - ПСБ

Вероятно преобладание покупок на российском рынке акций в начале торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, во вторник утром ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь предыдущей сессии и вернуться в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в дальнейшем, в случае возобновления негативной динамики в ценах на нефть, российский рынок может растерять часть утреннего роста. При этом ожидаем сохранения индексом Мосбиржи позиций в обозначенном коридоре", - указывает Зварич в комментарии ПСБ.

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