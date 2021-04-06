Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили сессию на рекордных отметках после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии. Статданные, опубликованные в пятницу, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Значение индикатора составило 63,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), обнародованные в понедельник. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 59 пунктов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO) и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 60 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. Пандемия по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Медицинские эксперты предупреждают, что Японии необходимо готовиться к "четвертой волне" COVID-19, поскольку страна отстает в вакцинации. Аналогичные новые вспышки заболевания отмечаются и в других странах, включая Индию и Таиланд. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,28%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,15%. Торги в Гонконге не проводятся из-за праздничного дня. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени поднялся на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть повышаются во вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее за счет ослабления доллара и хороших экономических данных из США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $62,9 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 4,2% - до $62,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,44 за баррель, что на 1,35% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на 4,6% - до $58,65 за баррель.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости. Эти решения были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,94 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,09 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 апреля снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (3-5 апреля) 0,06%, опустившись до 719,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001P-17" (-0,55%), "Роснефть-001Р-04" (-0,53%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,47%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-001Р-02" (+0,39%), "Магнит БО-002P-03" (+0,3%) и "ЧТПЗ-001Р-05" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей по ставке 9,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,95% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 1 апреля. Заем размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

ООО СФО "Ф-Капитал" перенесло с 6 на 8 апреля техническое размещение двух выпусков облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А" и "Б" общим объемом 555 млн рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды класса "А" объемом 550 млн рублей прошел 5 апреля. Оба транша размещаются по открытой подписке. Объем облигаций класса "Б" - 5 млн рублей, срок обращения - 10 лет. Ставка 1-го купона бондов класса "А" установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Сбербанк (MOEX: SBER) с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК 8 апреля проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года и объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - около 6,65% годовых. Техразмещение запланировано на 9 апреля.

МФК "Кэшдрайв" 7 апреля планирует начать размещение выпуска 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей. Потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты Экспобанка. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны квартальные. В настоящее время в обращении находятся три выпуска коммерческих бондов компании на 542,9 млн рублей.

"ЭР-Телеком Холдинг" 15 апреля проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии ПБО-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 8,7-8,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,99-9,20% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 19 апреля.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) в рамках оферты выкупил 3,934 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,078% бондов данной серии. По данным раскрытия, до оферты в собственности эмитента находилось 4 млн 994,162 тыс. облигаций. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего 10-го купона - 0,1% годовых.