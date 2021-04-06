Вероятность снижения цены нефти к $57,5-59/барр. сохраняется - BCS Express

Вероятность снижения цены на нефть марки Brent к уровням $57,5-59 за баррель сохраняется, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Цены на нефть в понедельник стремительно снижались из-за перспектив роста предложения и сохранения рисков на стороне спроса, констатирует аналитик. Фьючерсы на нефть марки Brent в начале недели потеряли чуть более 4% и опустились к уровням около $62 за баррель.

Несмотря на отскок во вторник утром (рост обусловлен как техническим отскоком после снижения, так и краткосрочными внешними факторами), потенциал для дальнейшего снижения в район $57,5-59 за баррель сохраняется, считает Галактионов.

Также эксперт обращает внимание на рост напряженности во взаимоотношениях Саудовской Аравии и Индии. "Из-за роста цен Индия, третий по объему импортер нефти в мире, столкнулась с проблемой доступности топлива. Восстановление экономики стало замедляться. Страна призывала Саудовскую Аравию и других нефтепроизводителей ОПЕК+ ослабить сокращения добычи, чтобы остановить рост цен, однако получила рекомендацию расходовать накопленные в 2020 году запасы нефти, купленные по более низким ценам", - отмечает Галактионов.

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