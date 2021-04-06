Потенциал подъема индекса S&P 500 ограничен - "Алор Брокер"

Потенциал дальнейшего подъема индекса S&P 500 ограничен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Американский рынок акций в понедельник вновь обновил исторический максимум по индексу S&P 500, но дальнейший потенциал подъема ограничен: в районе 4100 пунктов проходит верхняя граница восходящего канала, и после четырех сессий роста вблизи технического сопротивления желание зафиксировать краткосрочную прибыль будет велико", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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