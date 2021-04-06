Dow Jones и S&P 500 завершили сессию во вторник на рекордных отметках

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили сессию на рекордных отметках после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии.

В минувшую пятницу торги на фондовом рынке США не проводились в связи с пасхальными праздниками. Биржи многих других стран оставались закрыты в понедельник. По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы также выросли, а S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Значение индикатора составило 63,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), обнародованные в понедельник. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 59 пунктов, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO) и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 60 пунктов.

В то же время заказы промышленных предприятий США в феврале сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Снижение показателя зафиксировано впервые с апреля прошлого года, когда объем заказов рухнул на рекордные 13,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение заказов на 0,5%.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Резервного банка Австралии, которое пройдет 6 апреля. Кроме того, 7 апреля Федеральная резервная система (ФРС) обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

Акции компаний, которые сильно пострадали из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, включая авиаперевозчиков и круизных операторов, продемонстрировали значительный рост в понедельник. Цена бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. повысилась на 2,9%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 2,5%.

Delta Air отменила порядка 100 рейсов в минувшее воскресенье из-за нехватки сотрудников и была вынуждена отказаться от действующего запрета на заполнение средних пассажирских кресел в самолетах на воскресенье и понедельник. Американская авиакомпания сообщила, что за последние несколько дней число ее пассажиров превысило 1 млн, чего не было со времен до начала пандемии коронавируса.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. прибавили в цене 7,2%. Американский круизный оператор направил письмо в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), в котором изложил план возобновления плавания из портов США в июле.

Также заметно подорожали акции крупных технологических компаний. Котировки бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) выросли на 3,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 4,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,8%.

Капитализация Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочила на 4,4%. Аналитики Wedbush Securities улучшили оценку акций американского производителя электромобилей благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о поставках автомобилей за первый квартал. В пятницу Tesla сообщила, что в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. автомобилей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, оценивал квартальные поставки Tesla в 168 тыс. машин.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 13,4%. Аналитик B. Riley Эрик Уолд повысил прогнозную цену и рекомендацию по бумагам компании, сославшись на хорошие кассовые сборы фильма "Годзилла против Конга" в Северной Америке.

Рыночная стоимость Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) упала на 7,6%. Американский производитель сланцевых нефти и газа покупает более мелкого конкурента - DoublePoint Energy LLC. Сумма сделки составит $6,4 млрд с учетом долга DoublePoint в размере $900 млн, говорится в сообщении Pioneer.

Котировки акций американской GameStop Corp. снизились на 2,4%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о намерении разместить "по рыночной цене" 3,5 млн обыкновенных акций, что представляет собой около 5% находящихся в обращении бумаг, сообщает MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 373,98 пункта (1,13%) и составил 33527,19 пункта, побив предыдущий рекорд на уровне 33171,37 пункта, установленный 9 марта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 58,04 пункта (1,44%) - до 4077,91 пункта, также достигнув нового рекорда.

Nasdaq Composite прибавил 225,49 пункта (1,67%) и составил 13705,59 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику.

Пандемия по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Медицинские эксперты предупреждают, что Японии необходимо готовиться к "четвертой волне" COVID-19, поскольку страна отстает в вакцинации, пишет MarketWatch.

Аналогичные новые вспышки заболевания отмечаются и в других странах, включая Индию и Таиланд.

Между тем определенное позитивное влияние на настроения инвесторов оказал рост рынка акций США.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК снизился на 1,1%.

Потребительские расходы в Японии в феврале упали на 6,6% относительно того же месяца прошлого года из-за сокращения расходов на продукты питания, одежду, транспорт и развлечения. Спад был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд и превысил средний прогноз аналитиков в 5,3%, сообщает Trading Economics.

В число лидеров падения котировок входят акции автопроизводителей Suzuki Motor Corp. (-4,6%), Nissan Motor Co. (-3,4%) и Hino Motors Ltd. (-3,1%), а также банков Shinsei Bank (-3,8%) и Mizuho Financial Group (-3%).

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опустилась на 1,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,6%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,15%. Торги в Гонконге не проводятся из-за праздничного дня.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте достиг максимума за последние три месяца. Индикатор поднялся до 54,3 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,7 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 11 месяцев подряд.

Сводный PMI увеличился до 53,1 пункта в марте против 51,7 пункта в предыдущий месяц, что является самым высоким уровнем с декабря прошлого года. Аналитики прогнозировали 52,8 пункта.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК вырос на 0,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени поднялся 0,9%.

Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку на рекордно низкой отметке в 0,1% годовых по итогам апрельского заседания, как и ожидало большинство экспертов и экономистов. ЦБ подтвердил свое намерение придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года.

Также во вторник ANZ опубликовал данные, согласно которым количество объявлений о вакансиях в марте выросло на 7,4% относительно предыдущего месяца и достигло максимума за 12 лет - 190,542 тыс. Показатель показал рост по итогам десятого месяца подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,4% и на 0,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее за счет ослабления доллара и хороших экономических данных из США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 МСК во вторник составляет $62,5 за баррель, что на $0,36 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2,71 (4,2%) - до $62,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,09 за баррель, что на $0,44 (0,75%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $2,8 (4,6%) - до $58,65 за баррель.

"Вчерашняя распродажа была предсказуема, поскольку первоначальная реакция цен на решение ОПЕК+ постепенно отказываться от сокращения добычи была несообразной. Рынок, возможно, слишком сильно отклонился в другую сторону, и сегодня он корректируется, - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts. - Доллар США также значительно ослаб, а оптимистичный отчет по американскому рынку труда отражает ускорение темпов восстановления в США".

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Эти решения были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Статданные, опубликованные на прошлой неделе, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,49% в понедельник и практически не меняется на торгах во вторник.

Аналитики ANZ говорят, что нефтяной рынок остается как под влиянием факторов спроса, так и факторов предложения, которые могут ограничить подъем котировок. "Рост числа случаев заражения коронавируса в таких странах, как Индия, и в Европейском союзе заставляет трейдеров проявлять осторожность, при этом любое возобновление ограничений, вероятно, негативно скажется на спросе", - отмечают эксперты.