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05 апреля 2021 года 19:30

Рубль вечером усилил рост к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 5 апреля. И Доллар несколько ускорил снижение, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с американской валютой.

Курс доллара США составил 76,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,03 руб./EUR1, подорожав на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,4 копейки - до 82,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил рост к доллару и развернулся вниз в паре с евро вслед за их динамикой на глобальном рынке, где американская валюта демонстрирует заметное снижение после возобновления работы бирж США. Тем временем, биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Австралии продолжают оставаться закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Тем временем, статданные, опубликованные в пятницу, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

Ранее в понедельник рубль нейтрально отреагировал на решение Минфина РФ увеличить объем покупки валюты в рамках бюджетного правила до максимальных в этом году объемов. Минфин РФ с 7 апреля по 7 мая направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 185,7 млрд рублей, объем ежедневных покупок составит эквивалент 8,4 млрд рублей.

Таким образом, объемы в апреле превзойдут максимум с начала возврата Минфина к покупкам в январе этого года, который был зафиксирован в марте - 148,1 млрд рублей. Дневной объем также будет максимальным (в марте было 6,7 млрд руб.).

Цены на нефть активно снижаются в понедельник после долгого уикенда - в пятницу рынки были закрыты по случаю пасхальных праздников.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $62,93 за баррель, что на 3,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,09 за баррель, что на 3,84% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, начав торги понедельника ниже уровней закрытия пятницы, рубль немного выправил ситуацию и в ходе вечерних торгов незначительно укрепляется относительно доллара США. "Сдерживают рост российской валюты, в первую очередь, геополитические факторы, а сегодня к ним добавилась еще и слабеющая нефть. Баррель Brent теряет порядка $2 и торгуется ниже $63. Не добавил поддержки рублю и Минфин, который в рамках бюджетного правила планирует купить валюту на 185,7 млрд рублей в период с 7 апреля по 7 мая. Для сравнения: в марте Минфин купил валюты чуть менее чем на 150 млрд рублей", - подчеркивает Голубов.

"В ближайшее время на рубль окажут существенное влияние данные по инфляции за март, а также планы Минфина по валютным интервенциям. В период с 7 апреля по 7 мая финансовое ведомство будет ежедневно направлять на покупку валюты в рамках бюджетного правила 8,4 млрд рублей по сравнению с 6,7 млрд рублей в предыдущий период. Инфляция в РФ могла ускориться до 5,8% по итогам марта или даже превысить данное значение. Вероятность очередного повышения ставки ЦБ РФ остается высокой. В марте деловая активность в сфере услуг России выросла до 55,8 п. с февральских 52,2 п. Подобная динамика также может сопровождаться ростом цен на услуги. Доходности рынка ОФЗ уже отражают вероятное ужесточение денежной политики до 5,0-5,5%. Во всяком случае, текущие доходности ОФЗ становятся интересны инвесторам. На прошлой неделе Минфин смог на двух аукционах разместить объем бумаг, который сравним с общим объемом размещений с начала года", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 апреля на 53,18 копейки, до 76,6052 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,42 копейки, до 89,9958 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 32,82 копейки по отношению к пятнице и составил 76,4243 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 17,06 копейки и составил 76,3778 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 946,759 млн, из которых $438,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 508,288 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги по евро расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за выходного дня в европейских странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 12,69 копейки и составил 89,8533 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR267,96 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,92% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 5,33% и 5,42% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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