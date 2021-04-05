Рынок акций РФ просел к 3520п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, бумаги ВТБ обновили максимум с февраля 2020г

Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения под давлением просевшей нефти из-за роста буровой активности в США и решения ОПЕК+ перейти к постепенному снятию ограничений добычи с мая; индекс Мосбиржи откатился в район 3520 пунктов, при этом снижение сдерживалось позитивными сигналами с внешних фондовых площадок.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3524,93 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1457,13 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар просел до 76,21 рубля (-0,34 рубля), доходность 10-летних UST просела до 1,707% годовых (-0,7%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,7% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Совет директоров "Норникеля" 9 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по результатам 2020 года и другие вопросы подготовки годового собрания акционеров, говорится в сообщении компании.

ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) может заложить свой пакет в 60% долей ООО "Арктик СПГ 2" в ходе привлечения финансирования на реализацию проекта по производству СПГ на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан, сообщается в материалах к годовому собранию акционеров газовой компании, которой предстоит одобрить эту крупную сделку.

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,5%, до 4,4245 копейки - максимум с февраля 2020 года), "Московской Биржи" (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ с утра взял курс на снижение под давлением проседающей нефти на ожиданиях увеличения предложения со стороны ОПЕК+. Участники соглашения в минувший четверг договорились о плавном повышении добычи, но реальный спрос пока остается слабым.

Рубль начинал день неуверенно, но затем смог показать укрепление против основных конкурентов. В ближайшее время на рубль окажут существенное влияние данные по инфляции за март, а также планы Минфина РФ по валютным интервенциям. В период с 7 апреля по 7 мая финансовое ведомство будет ежедневно направлять на покупку валюты в рамках бюджетного правила 8,4 млрд рублей в день по сравнению с 6,7 млрд рублей в предыдущий период. Инфляция в РФ могла ускориться до 5,8% по итогам марта, или даже превысить данное значение. Вероятность очередного повышения ставки ЦБ РФ остается высокой. В марте деловая активность в сфере услуг России выросла до 55,8 пункта с февральских 52,2 пункта - подобная динамика также может сопровождаться ростом цен на услуги. Доходности рынка ОФЗ уже отражают вероятное ужесточение денежной политики до 5,0-5,5%. Во всяком случае, текущие доходности ОФЗ становятся интересны инвесторам.

В Европе продолжают отмечать Пасху. Неприятные новости пришли из Индии, где зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста заболевших COVID-19. Участники ОПЕК+ договорились об увеличении производства с мая, но, похоже, что рынок может не переварить дополнительные баррели. Долгосрочные риски также создают неофициальные переговоры Ирана и США по возвращению к условиям ядерной сделки. В США пока настаивают на постепенном снятии санкций, а иранская сторона придерживается позиции немедленного возвращения ситуации к тому состоянию, которое существовало до решения бывшего президента Дональда Трампа о возвращении рестрикций. Впрочем, даже без ядерной сделки Иран начал увеличивать поставки нефти в Китай, с которым заключил стратегическое соглашение на $400 млрд на 25 лет. Как минимум, комбинация увеличения поставок из Ирана и повышения добычи в ОПЕК+ снимает вопрос выхода котировок выше $70 за баррель Brent. Скорее всего, рынок ждет длительная консолидация в диапазоне $55-65 за баррель, считает Кочетков.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, глобальные рынки акций в понедельник выросли на фоне продолжающегося восстановления экономик, однако российский рынок оказался под давлением из-за снижения цен на нефть - игроки переоценивают влияние увеличения квот на добычу нефти по результатам заседания ОПЕК+ 1 апреля.

На российском рынке в лидерах роста выступили акции ВТБ, которые привлекли внимание инвесторов после сильных результатов в начале года, опубликованных на прошлой неделе (за первые два месяца 2021 года чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла на 51%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ВТБ в понедельник развили повышение предыдущей недели, но выглядят сильно перекупленными как на дневном, так и на недельном графиках, что может предвещать их скорую нисходящую коррекцию. Ближайшая поддержка расположена в районе 4,28 копейки, а целью коррекции от текущих уровней могли бы стать отметки 4-4,15 копейки. Выше 4,28 копейки, однако, имеет смысл сохранять "длинные" позиции с расчетом на движение к 4,50-4,70 копейки - среднесрочный настрой по бумагам установился позитивный.

Торги на биржах в США после продолжительных пасхальных выходных открылись ростом трех основных индексов, при этом S&P 500 и Dow Jones достигли новых рекордных максимумов, отыгрывая пятничные сильные данные по рынку труда за март.

Нефть растеряла весь прирост минувшего четверга, наблюдавшийся вслед за решением ОПЕК+ касательно постепенного увеличения нефтедобычи с мая. На рынке не исключают возможного потепления отношений Ирана и западных стран в ходе переговоров по ядерной программе этой недели, что впоследствии может привести к снятию санкций и увеличению экспорта иранской нефти. Кроме того, инвесторов беспокоят рекордные темпы заражений коронавирусом в Индии, которые, вероятно, наблюдаются из-за британского штамма.

Индекс МосБиржи опустился к краткосрочной поддержке 3525 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление ниже может предвещать развитие падения к минимуму второй половины марта 3434 пункта (также нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Инвесторы в целом оптимистично смотрят на перспективы мировой экономики, но на рынок "черного золота" в краткосрочном периоде могут повлиять внутренние факторы, а высокие уровни нефтяных котировок в данном случае не играют в пользу покупателей. На российских биржах в основном отыгрывают отдельные корпоративные истории, а общий импульс к повышению пока не получает продолжения. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3470-3580 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на рынке акций РФ в целом продолжается боковая динамика и это может стать базовым трендом до конца года. Если "быкам" не удастся разогреть индекс РТС выше отметки 1494 пункта, рынок станет чуть-чуть более "медвежьим". У части инвесторов есть опасения, что перед тем как Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, будет усиление геополитической напряженности в районе Донбасса. Эти факторы сдерживают аппетит к риску.

С ценами на нефть также не все однозначно. Иран наращивает поставки нефти в Китай. До начала автомобильного сезона в США еще далеко. Сейчас начала расти заболеваемость COVID-19 в Индии. После блокировки Суэцкого канала нефтяные цены получили импульс для роста, но этот импульс не помог "быкам" оседлать ранее пробитый вниз повышательный ноябрьский тренд. Можно предположить, что до заседания ОПЕК+ 28 апреля цены на нефть будут показывать такую же диапазонную динамику, как и российский фондовый рынок. Было бы удивительным, если бы цена на нефть Brent смогла показать уверенный рост с закреплением выше уровня $66,5 за баррель, считает аналитик.

В среду ФРС США опубликует протоколы мартовского заседания. Большинство чиновников сейчас утверждает, что любой рост инфляции в США будет "временным", но при этом ФРС проводит адаптивную экономическую политику, реагируя на различные вызовы. Сложно поверить в то, что ФРС выполнит свое обещание удерживать ключевую ставку на низком уровне как минимум до конца 2022 года. В целом неделя будет не очень богатой на экономические события, а 14 апреля в США стартует сезон квартальной отчетности и информационный фон будет более насыщенным. Пока же рынки будут оценивать силу американских "быков", учитывая, что за последние 20 лет апрель является лучшим месяцем для инвесторов.

Сильная техническая поддержка по индексу РТС находится на 1415 пунктах, и на ней стоит формировать портфель. По акциям "Газпрома" поддержка лежит на 220 рублях, по акциям Сбербанка - на 282 рублях, считает Верников.

В США в пятницу биржи акций были закрыты. В Азии в понедельник вырос японский Nikkei 225 (+0,8%), в позитивном ключе проходят торги в США (индекс S&P 500 вырос на 1,4% и впервые достиг 4077 пунктов).

Рынки Гонконга и материкового Китая в понедельник были закрыты (Фестиваль Цин Мин), также закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в связи с пасхальными праздниками.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда - 63,7 пункта, при прогнозах роста до 59 пункта с февральских 55,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются после длинных выходных - в пятницу нефтяные площадки были закрыты по случаю пасхальных праздников; цена Brent находится на $2,1 ниже уровня закрытия торгов четверга. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,58 за баррель (-3,5% и +3,4% в четверг), майская цена WTI - $59,04 за баррель (-3,9% и +3,9% в четверг).

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-3,5% и -9,9% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,9%, до 891,6 рубля), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-2,1%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2%).

Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" рекомендует выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 22,51 рубля на акцию на общую сумму почти 14,9 млрд рублей, сообщила компания. Еще 22,92 рубля на акцию компания может выплатить по итогам I квартала текущего года - на 15,1 млрд рублей. Вместе с финальными дивидендами за 2020 год это составит около 30 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (и финальных за 2020 год, и за I квартал текущего года), рекомендовано установить 17 мая.

ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-0,4%) в 2020 году получило 1,986 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли 1,732 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка группы за 2020 год снизилась на 15%, до 65,738 млрд руб.

Выросли "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+30,2%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+7,6%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,2%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+3,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%).

Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) ) (+0,1%, до 724 рубля) рекомендовал акционерам распределить всю чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 4,935 млрд рублей на выплату дивидендов. Также совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 1,896 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Таким образом, общие выплаты за 2020 год могут составить 6,831 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выплаты на акцию могут составить 38 рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,49 млрд рублей (из них 9,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,52 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 4,85 млрд рублей - на акции "Газпрома").