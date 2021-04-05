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05 апреля 2021 года 19:11
Рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе - BCS GM
Рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе при отсутствии вешних политических и экономических шоков, говорится в комментарии эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. "Мы продолжаем считать, что на текущих уровнях в курс рубля уже заложен достаточно высокий уровень геополитического риска, который включает введение умеренных санкций финансово-экономического порядка - например, запрет для американских инвесторов на покупку нового рублевого суверенного долга России. Поскольку мы считаем, что вероятность введения экономических санкций в ближайшие месяцы относительно низкая, мы видим потенциал небольшого укрепления курса рубля, который - в отсутствие внешних политических и экономических шоков - может возвратиться в коридор 73-75 руб./$1, в котором он находился до недавнего времени", - пишет Тихомиров. Однако, с другой стороны, на взгляд эксперта, было бы неправильным игнорировать продолжающееся обострение обстановки вокруг Донбасса - этот фактор все сильнее становится определяющим для динамики российского рынка и курса рубля. В случае сохранения высоких геополитических рисков ожидать в ближайшее время укрепления рубля было бы неправильно, даже несмотря на наличие фундаментальных причин для усиления его обменного курса, полагает Тихомиров. "Свои прогнозы обменного курса рубля на 2021 г. мы не меняем: мы ожидаем, что к середине 2021г курс рубля может подрасти до 72-74 руб./$1, а к концу - до 70-72 руб./$1. На конец года ключевая ставка ЦБ, по нашей оценке, составит 4,75-5%. При этом необходимо подчеркнуть, что эти прогнозы не учитывают возможное усиление в будущем геополитических рисков, связанных с вложениями в российские активы", - заключает эксперт BCS GM. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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