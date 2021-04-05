"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций

Название Вес, % Див. доходность (на след. 12 мес.), % Потенц. доход, % DBS Group Holdinds Ltd 10% 3,2% -0,2% Fresenius SE&Co KGaA 10% 2,3% 19,1% CK Hutchison Holdings Ltd 10% 3,8% 26,2% Indastria de Diseno Textil SA 10% 0,8% 3,7% ING Groep NV 10% 4,3% 7,5% Naspers Ltd 10% 0,2% 51,9% Natura&Co Holding SA 10% 0,0% -3,8% Renault SA 10% 0,0% 15,5% Royal Dutch Shell PLC 10% 3,5% 22,0% Whitbread PLC 10% 0,0% 1,8% топ-10 глобальных акций 100% 1,8% 14,4% Индекс MSCI World ex-US 2,8% 9,2%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги CK Hutchinson и зафиксировав прибыль по акциям HeidelbergCement, сообщается в материале аналитической команды "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы зафиксировали прибыль в акциях одного из крупнейших производителей строительных материалов в Европе HeidelbergCement: +49% с августа 2020г. Также мы добавили акции CK Hutchinson - гонконгский диверсифицированный холдинг с фокусом на ритейл, телекоммуникации и управление морскими портами. Компания завершила продажу вышек сотовой связи за 10,4 млрд. и планирует потратить привлеченные деньги на снижение долговой нагрузки и обратный выкуп акций", - отметили эксперты. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" по-прежнему видят потенциал роста в циклических активах. Новый состав топ-10 глобальных акций (100%):Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.