Газпромбанк сохраняет прогноз цены нефти на уровне $68/барр. в 2021г

Газпромбанк сохраняет ?прогноз цены на нефть марки Brent на 2021 год на уровне $68 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков Евгении Дышлюк и Кирилла Бахтина.

Эксперты напоминают, что ОПЕК+ 1 апреля развеял неопределенность относительно краткосрочных целей, приняв решение постепенно наращивать добычу нефти примерно на 1,1 млн барр./сутки в течение мая-июля 2021 года. Кроме того, Саудовская Аравия в ближайшие три месяца постепенно откажется от дополнительного добровольного ограничения на добычу в 1 млн барр./сутки.

С точки зрения спроса, указывают аналитики, ОПЕК понизил свой прогноз мирового потребления нефти в 2021 году с 5,9 млн барр./сутки до 5,6 млн барр./сутки из-за продолжающегося влияния пандемии COVID-19.

"Хотя данные факторы должны в некоторой степени смягчить ожидаемый дефицит предложения на мировом рынке нефти, дисбаланс по-прежнему прогнозируется значительным, что способствует росту цен на нефть. Учитывая это, мы сохраняем без изменений наш текущий прогноз цены на нефть марки Brent на 2021 год на уровне примерно $68 за баррель", - пишут эксперты Газпромбанка.

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