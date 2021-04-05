"Финам" открыл торговую идею: покупать ADS Ozon с целью 5200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 5200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,6%, стоп-приказ: 3850 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На фоне карантинных мер, связанных с пандемией, результаты компании вышли ожидаемо сильные. Онлайн-ритейлер увеличил оборот на 144% по сравнению с 2019 годом (до 197,4 млрд руб.) и сократил отрицательную скорректированную EBITDA с минус 15,8 млрд руб. до 11,7 млрд руб. При этом Ozon отмечает, что количество заказов выросло на 132%, а активных покупателей - на 75% за год. Менеджмент Ozon ожидает рост общего объема оборота товаров в 2021 году более чем на 90% по сравнению с прошлым годом", - указывают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который сейчас проходит на уровне 3850 рублей. При покупке на 12,25% и выставлении стоп-заявки на уровне 3850 рублей риск на портфель составит 1,4%", - считают в инвесткомпании.

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