Рубль днем удерживает позиции к доллару и евро, несмотря на падающую нефть и увеличение покупок валюты Минфином

Москва. 5 апреля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабо повышается к бивалютной корзине, удерживая позиции, несмотря на заметно дешевеющую нефть и намерение Минфина РФ увеличить в апреле объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 76,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,94 руб./EUR1, подешевев на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,5 копейки - до 82,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 апреля на 53,18 копейки, до 76,6052 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,42 копейки, до 89,9958 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно повышается к доллару и евро на дневных торгах, которые проходят при низкой активности игроков в условиях продолжающихся в ряде западных стран пасхальных каникул. В связи с пасхальными праздниками в понедельник закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Австралии.

При этом ранее рубль нейтрально отреагировал на решение Минфина РФ увеличить объем покупки валюты в рамках бюджетного правила до максимальных в этом году объемов. Минфин РФ с 7 апреля по 7 мая направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 185,7 млрд рублей, объем ежедневных покупок составит эквивалент 8,4 млрд рублей.

Таким образом, объемы в апреле превзойдут максимум с начала возврата Минфина к покупкам в январе этого года, который был зафиксирован в марте - 148,1 млрд рублей. Дневной объем также будет максимальным (в марте было 6,7 млрд руб.).

Цены на нефть опускаются в понедельник после долгого уикенда - в пятницу рынки были закрыты по случаю пасхальных праздников.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник составляет $63,19 за баррель, что на 2,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,8 за баррель, что на 2,69% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

"На курс пары "доллар-рубль" в целом негативно влияет ситуация на долговом рынке США после публикации сильных данных по занятости и снижение цен на нефть в связи с повышением добычи со стороны ОПЕК+. Сейчас рыночный позитив поддерживается новостями об инфраструктурных планах Джо Байдена, но нефтяные цены могут усилить снижение, когда рынок отыграет этот фактор, что способно оказать дополнительное давление на российские активы. За прошлую неделю подробности предлагаемых против России ограничений не были раскрыты, и санкционная неопределенность продолжает оказывать давление на российские активы. Дополнительный геополитический негатив исходит и от напряженной ситуации в восточной Украине. В то же время, мы не ожидаем введения жестких санкций в ближайшее время, и раскрытие подробностей предлагаемых ограничений вернет рубль к росту. В связи с этим мы ждем возврата курса к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, при этом краткосрочно курс рубля может быть достаточно волатилен", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,92% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 5,33% и 5,42% годовых.