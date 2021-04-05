Сильных катализаторов роста котировок акций Мосбиржи в настоящее время нет - Альфа-банк

Сильных катализаторов для роста котировок акций "Московской биржи" в настоящее время нет, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Акции "Мосбиржи" были в числе лидеров роста в 2020 году (они выросли в цене на 49% против роста индекса Московской биржи на 7%) и в настоящее время торгуются по высокому мультипликатору 16xP/E2021П (против в среднем 11x за последние 5 лет). Инвесторы воспринимают акции биржи как относительно защитный актив, особенно в период пандемии, что способствовало росту мультипликаторов в дополнение к росту прибыли на акцию на 25% г/г в 2020 году, - отмечает эксперт банка. - В то же время дальнейший рост прибыли на акцию может оказаться проблематичным в 2021году, учитывая замедление роста комиссионного дохода на фоне эффекта высокой базы 2020 года. Учитывая это, мы не видим сильных катализаторов роста котировок акций значительно выше текущих уровней".

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