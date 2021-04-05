"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $2350

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $2350 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $1975, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Alphabet - холдинг, которому принадлежат самые популярные интернет-сервисы (поисковая система Google и видеохостинг YouTube). В конце апреля компания будет отчитываться за первый квартал 2021 года. Ожидания по чистой прибыли составляют порядка $10,5 млрд, что на 40% выше аналогичного периода в прошлом году. Компания показывает устойчивый рост прибыли на протяжении многих лет и, учитывая специфику бизнеса, может долгое время оставаться компанией роста", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках долгосрочного растущего тренда. Локально она была в боковом движении и, оттолкнувшись от поддержки на уровне 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, продолжает движение в сторону роста. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $2350. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $1975 риск на портфель составит 0,73%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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