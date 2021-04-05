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05 апреля 2021 года 15:55
Возможна коррекция вниз котировок акций ВТБ в ближайшее время - "Велес Капитал"
Возможна коррекция вниз котировок акций банка ВТБ в ближайшее время в связи с сильной перекупленностью, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций банка ВТБ в понедельник пытаются развить повышение предыдущей недели, но выглядят сильно перекупленными как на дневном, так и на недельном графике, что может предвещать их скорую нисходящую коррекцию. Ближайшая поддержка расположена в районе 0,0428 руб., а целью коррекции от текущих уровней могли бы стать отметки 0,04-0,0415 руб. Выше 0,0428 руб. имеет смысл сохранять "длинные" позиции с расчетом на движение к 0,045-0,047 руб. - среднесрочный настрой по бумагам установился позитивный", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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