BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", "Газпром", "М.Видео", Тинькофф Банк и АФК "Система", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Газпром" остается в топ-5. "Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. "Газпром" повысил ориентир экспортной цены на 2021г до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются, что тоже улучшает перспективы "Газпрома" на весь 2021г. Ждем от рынка повышения прогнозов прибыли, что должно позитивно сказаться на котировках", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Сохраняется в списке фаворитов и "М.Видео". Повышение ликвидности акций компании после SPO привлечет новых инвесторов, полагают эксперты BCS GM. Результаты за I кв. 2021г, которые будут объявлены 22 апреля, по их мнению, должны быть сильными: продажи в январе - феврале выросли на 24% г/г. Объявленные сегодня дивиденды за II полугодие 2020г в размере 38 руб. на акцию должны поддержать интерес к бумаге.

"Прочно удерживает место в нашем рейтинге "НЛМК" - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Настроения на экспортных рынках улучшаются, цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ - а доля экспортных продаж НЛМК около 58%. Кроме того, мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021 г., что должно обеспечить щедрые дивиденды. НЛМК торгуется на хороших уровнях для покупки и с внушительной доходностью 25%", - указывают аналитики инвесткомпании.

По-прежнему в топ-5 Тинькофф Банк. Российский коммерческий банк, полностью сфокусированный на дистанционном обслуживании, не имеет розничных отделений. День стратегии 7 апреля может раскрыть новые возможности для компании. В ходе телеконференции менеджмент дал понять, что ипотечный рынок не входит в приоритеты, а сделки M&A будут направлены на развитие сегментов платежей, инвестиций и МСБ. Результаты за 2020г были сильными с рекордной прибылью 44 млрд руб.

Бумаги АФК "Система" сохраняют привлекательность в свете грядущего IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha (по данным Reuters, размещение может состояться весной). Эксперты BCS GM видят фундаментальный потенциал роста в бумаге: по их оценкам, AFKS торгуется с большим дисконтом (44-49%) к стоимости чистых активов - то есть, по верхней границе исторического диапазона 30-50%.

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