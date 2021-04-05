Индекс S&P 500 на торгах в понедельник, вероятно, нацелится на отметку 4050 п. - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 на торгах в понедельник, вероятно, нацелится на отметку 4050 п., говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества "быков", а индикатор RSI пока не достиг зоны перекупленности и имеет пространство для повышения, поэтому движение к новым максимумам способно продолжиться", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Мировые фондовые рынки в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику, хотя объемы торгов существенно снижены по причине пасхальных праздников. Многие мировые биржи не работают, но американские площадки будут функционировать в штатном режиме.

"Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,5% по сравнению с уровнем закрытия основной торговой сессии в четверг, - указывает Денисламов. - Одним из основных позитивных факторов является отчет по рынку труда США за март, опубликованный в пятницу, когда торги на фондовых площадках не проводились. Экономика США добавила 916 тыс. рабочих мест в неаграрных секторах, что значительно выше консенсус-прогноза на уровне 660 тыс., а соотношение занятых граждан к населению США поднялось на 0,2%, до 57,8%. Согласно этим данным, экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. Впрочем, некоторые опережающие индикаторы, такие как динамика трат по банковским картам, уже указывали на ускорение темпов роста ВВП".

Однако в то же время постепенное открытие экономики обусловливает риск повышения заболеваемости COVID-19, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс". Впрочем, если вакцинация будет проводиться более активно по сравнению с текущими темпами (3 млн доз в день), то инвесторы будут склонны игнорировать временный всплеск заражений, уверен эксперт.

Также эксперт указывает, что в понедельник запланирована публикация индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за март. Ожидается рост показателя с 55,3 до 58,5 пунктов, что будет отражать ускорение темпов восстановление сектора услуг, который является ключевым для американской экономики. Учитывая сильные данные найму за март, опубликованные 2 апреля, Денисламов полагает, что фактическое значение индекса также способно превысить консенсус-прогноз и поддержать "быков" на фондовом рынке.

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