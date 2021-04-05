"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции Газпрома с целью 280 руб. за штуку и стоп-лоссом на уровне 210 руб., говорится в комментарии банка.

Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" указывают на ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Сильная ценовая конъюнктура рынка газа в Европе (более $220/тыс. куб. м). Цены на нефть выше прогнозов и низкий уровень загрузки ПХГ (30,1% vs. 33,5% в 2015-19 гг) поддерживают цены долгосрочных контрактов на газ.

- Повышение консенсус-прогноза по прибыли "Газпрома" на 2021г + 69% с начала года.

- Акции торгуются с дивдоходностью 10% за 2021г - выше средней по рынку (7%).

- Отставание в динамике. С начала года Индекс Мосбиржи нефть и газ вырос на 14,2%, "Газпром" - только на 7,1%.

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