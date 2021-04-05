Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3525-3575 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3525-3575 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Несмотря на рост котировок фьючерсов на ведущие фондовые индикаторы США, индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск снизился на 0,9% ввиду ослабления спроса в нефтяном сегменте. Относительно сильные данные по количеству занятых в неаграрных отраслях США поддержали уровень спроса. Вместе с тем итоги апрельского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о наращивании добычи, возможно, смогут оказать сглаживающее влияние на динамику нефтяных цен. Важным фоновым фактором сегодня выступает отсутствие торгов на ряде ключевых для рынка площадках в Европе и Азии вследствие пасхальных праздников", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин.

Лидерами роста выступают бумаги "М.видео", хуже рынка торгуются акции "ГК ПИК". В обоих случаях динамика бумаг определяется ситуацией с дивидендными выплатами, полагает эксперт.

"Так, "М.видео" рекомендует дивиденд в размере 38 руб. на акцию. В общей сложности компания планирует направить на выплаты 6,8 млрд руб., поскольку дивиденды распределяются исходя из скорректированной чистой прибыли, рассчитанной МСФО 17 (за вычетом доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий). Ранее группа осуществила выплаты в размере 5,4 млрд руб., что соответствует 100% скорректированной чистой прибыли за шесть месяцев 2020г. Таким образом, снижение чистой прибыли (по МСФО 16) не привело к снижению распределяемых дивидендов. Однако реакция рынка на эти события представляется избыточно позитивной: по нашему мнению, дивидендные выплаты компании за 2020г соответствуют ожиданиям игроков, и их влияние на цены уже отражено в текущих котировках М.видео", - указывает Осин.

"Группа компаний ПИК" планирует дивиденд за 2020-й и I кв. 2021к в размере 45,43 руб. на акцию. Ранее рекомендации совета директоров за 1-е полугодие 2020г подразумевали выплаты по "обычке" в размере 22,71 руб., что соответствует уровню дивиденда за 2018г.

"Таким образом, дивиденды, как ожидается, превысят предыдущие прогнозы, однако начиная с середины марта это обстоятельство уже с существенным запасом (10%) учтено в росте стоимости этих бумаг. По нашему мнению, существуют значительных шансы на то, что российские акции получат импульс к росту после начала торговой сессии в США. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи составляет 3525-3575 пунктов", - прогнозирует аналитик "Фридом Финанс".

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